Представитель НАТО в Украине: Альянс не боится РФ

Источник: Корреспондент.net

Глава представительства НАТО в Украине Александр Винников заявил в интервью, что альянс не видит угрозы со стороны России для своих союзников.

"Мы усилили свое присутствие в восточном регионе НАТО, включая многонациональные боевые группы, которые были развернуты в каждой из стран Балтии. И это присутствие является сигналом, что альянс сплоченный и будет защищать своих союзников. Любая атака против любой страны Балтии или любого другого союзника будет отбита. Для нас это вопрос сдерживания. Но сейчас мы не видим никакой угрозы для наших союзников", − отметил Винников.

Комментируя учения Запад-2017 он указал, что, по оценкам союзников, в них принимали участие десятки тысяч российских военных, что значительно превышает тот лимит, который определен венским документом.

При этом глава представительства НАТО акцентировал, что альянс не ищет противостояния с РФ.

"Мы увеличили свои оборонные возможности для сдерживания в восточной части нашего альянса: в трех странах Балтии и Польше. И это наибольшее увеличение сил со времен "холодной войны". Но мы не ищем новой "холодной войны", мы ищем мира, и одновременно не можем закрывать глаза на то, что Россия нарушает правила", − подытожил Винников.