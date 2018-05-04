Представители национальных сил захватили воевавшего за ДНР бразильца

Источник: Корреспондент.net

Представители националистической организации С-14 захватили Рафаэля Лусварги, который воевал на Донбассе против украинской армии. Об этом в пятницу, 4 мая, на своей странице в соцсети Facebook сообщил глава С-14 Евгений Карась.

По словам представителя Свято-Покровского Голосеевского монастыря УПЦ МП, Лусварги приехал к ним сам и проживал там примерно полтора месяца.

На момент прихода в монастырь активистов бразильца там уже не было. Отмечается, что примерно в 14-15 часов дня он отправился в посольство Бразилии в Украине.

Активисты также осмотрели комнату, где проживал Лусварги. По справкам медицинской книжки стало понятно, что бразилец с февраля находился на лечении в столичной поликлинике.

Вскоре стало известно, что представители С-14 схватили Лусварги на территории бразильского посольства. По словам Карася, бразилец извиняется перед украинским народом на коленях и просит вернуть его в СИЗО.

Ранее сообщалось, что Рафаэль Лусварги, который был осужден за участие в боевых действиях на стороне ДНР, оказался на свободе и сейчас живет в Свято-Покровском Голосеевском монастыре УПЦ (МП).