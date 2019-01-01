Предстоятель ПЦУ Епифаний пожелал украинцам мира и возвращения Крыма

Источник: Українські новини

Предстоятель Православной церкви Украины (в каноническом единстве со Вселенским патриархатом), митрополит Киевский и всея Украины Епифаний пожелал украинцам мира и возвращения аннексированного Крыма.

"Пусть новый год благости Божией дарит нам надежду на победоносное завершение войны на Востоке Украины, возвращение аннексированного Крыма, а затем - наступление мира на нашей многострадальной Родине. Пусть всех нас бережет Господь С Новым годом, дорогие украинцы", - написал он.