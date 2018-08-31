Преемника Захарченко намерены избрать еще сегодня
Источник: Корреспондент.net
Исполняющего обязанности главы ДНР будут выбирать на экстренном заседании так называемого "Совета министров" ДНР в пятницу, 31 августа. Об этом заявил советник Александра Захарченко Александр Казаков, сообщает РИА Новости.
"Сегодня вечером будет заседание Совета министров, где будут приняты эти решения", - сказал Казаков, отвечая на вопрос о том, кто возглавит "республику".
Кроме того, Казаков назвал взрыв, во время которого погиб Захарченко, "террактом". По его мнению, за убийством Захарченко стоят те, кто убил Гиви и Мотороллу.
"Вариант только один - те же, кто убили Гиви и Мотороллу, - сказал Казаков, отвечая на вопрос о том, кто был организатором убийства.
В то же время в эфире телеканала Россия 1 Казаков подтвердил информацию о ранении "вице-премьера" Александра Тимофеев и сказал, что он вместе с Захарченко были в кафе случайно.
"В этом кафе Александр Захарченко и Александр Тимофеев, который сейчас находится в тяжелом состоянии, были случайно", – сказал он.