Преемника Захарченко намерены избрать еще сегодня

Источник: Корреспондент.net

Исполняющего обязанности главы ДНР будут выбирать на экстренном заседании так называемого "Совета министров" ДНР в пятницу, 31 августа. Об этом заявил советник Александра Захарченко Александр Казаков, сообщает РИА Новости.

"Сегодня вечером будет заседание Совета министров, где будут приняты эти решения", - сказал Казаков, отвечая на вопрос о том, кто возглавит "республику".

Кроме того, Казаков назвал взрыв, во время которого погиб Захарченко, "террактом". По его мнению, за убийством Захарченко стоят те, кто убил Гиви и Мотороллу.

"Вариант только один - те же, кто убили Гиви и Мотороллу, - сказал Казаков, отвечая на вопрос о том, кто был организатором убийства.

В то же время в эфире телеканала Россия 1 Казаков подтвердил информацию о ранении "вице-премьера" Александра Тимофеев и сказал, что он вместе с Захарченко были в кафе случайно.

"В этом кафе Александр Захарченко и Александр Тимофеев, который сейчас находится в тяжелом состоянии, были случайно", – сказал он.