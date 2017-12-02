02.12.2017
Премьер Испании заявил о конце сепаратистского процесса в Каталонии
Источник: 112.ua
Премьер-министр Испании Мариано Рахой объявил об окончании сепаратистского процесса в Каталонии и об успешном применении 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое правление испанских властей в регионе. Об этом сообщает испанское издание El Mundo.
"Процессу пришел конец", – отметил испанский премьер, добавив, что 155-я статья "функционирует нормально".
Мариано Рахой добавил, что "законность была восстановлена, и доверие начало восстанавливаться".
"Каталония может вернуться на путь экономического подъема, и пройдут нормальные, законные выборы с гарантией нейтральности институтов", – подытожил Рахой.
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