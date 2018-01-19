19.01.2018
Премьер-министр Чехии лишен неприкосновенности
Источник: Корреспондент.net
Депутаты Нижней палаты парламента Чехии лишили депутатской неприкосновенности премьер-министра и лидера движения ANO Андрея Бабиша.
Также парламент лишил неприкосновенности первого зампредседателя ANO Ярослава Фалтынека.
Отмечается, что эта процедура позволит начать расследование против политиков.
"За" голосовали депутаты всех партий, кроме 69 народных избранников от движения ANO.
Бабиш и его однопартиец Фалтынек подозреваются в махинациях, связанных с распределением евродотаций в рамках дела Ферма Гнездо аиста. Политики отрицают обвинения в свой адрес.
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