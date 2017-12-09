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09.12.2017

Премьер-министр Ирака объявил о завершении войны с ИГИЛ

Источник: 112.ua

Премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади объявил о завершении войны против террористической организации "Исламское государство".

"Наши силы полностью контролируют границу Сирии и Ирака, поэтому я объявляю о завершении войны против ИГ", - заявил он.

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