09.12.2017
Премьер-министр Ирака объявил о завершении войны с ИГИЛ
Источник: 112.ua
Премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади объявил о завершении войны против террористической организации "Исламское государство".
"Наши силы полностью контролируют границу Сирии и Ирака, поэтому я объявляю о завершении войны против ИГ", - заявил он.
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