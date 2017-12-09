Премьер-министр Ирака объявил о завершении войны с ИГИЛ

Мир

Вместо школы - в цех: cирийские дети работают в Турции за 50 центов в час

Дети без детства. Сирийские школьники в Стамбуле все чаще вместо того, чтобы сидеть за партой, оказываются за рабочим станком. Детский труд стал обычным явлением в жизни беженцев в Турции.