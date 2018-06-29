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29.06.2018

Премьер-министр Италии критикует позицию Макрона по распределению мигрантов

Источник: DW

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в пятницу, 29 июня, раскритиковал слова президента Франции Эмманюэля Макрона о создании центров по приему беженцев в ЕС. Ранее в пятницу французский президент заявил о создании "на добровольной основе" подобных центров в тех странах, в которых беженцы впервые прибыли на территорию Евросоюза.

При этом Франция не относится к таким государствам, подчеркнул Макрон. По его словам, во Франции не появятся центры по приему беженцев.

В тексте соглашений о миграционной политике Евросоюза не указано, что "центры по приему должны быть созданы в конкретных странах", отмечает глава правительства Италии. Речь идет о согласии членов ЕС на совместное распределение миграционной нагрузки, полагает Конте.

На проходящем 28-29 июня в Брюсселе саммите главы государств и правительств ЕС согласовали ряд конкретных мер по ограничению притока беженцев в свои страны. К ним относятся радикальное расширение полномочий и увеличение численности личного состава пограничной службы ЕС Frontex, создание при содействии ООН лагерей для беженцев в североафриканских странах и возможность создавать в ЕС закрытые лагеря для беженцев, где они получают возможность ожидать рассмотрения ходатайств о предоставления убежища.

 

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