Премьер-министр Италии критикует позицию Макрона по распределению мигрантов
Источник: DW
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в пятницу, 29 июня, раскритиковал слова президента Франции Эмманюэля Макрона о создании центров по приему беженцев в ЕС. Ранее в пятницу французский президент заявил о создании "на добровольной основе" подобных центров в тех странах, в которых беженцы впервые прибыли на территорию Евросоюза.
В тексте соглашений о миграционной политике Евросоюза не указано, что "центры по приему должны быть созданы в конкретных странах", отмечает глава правительства Италии. Речь идет о согласии членов ЕС на совместное распределение миграционной нагрузки, полагает Конте.
На проходящем 28-29 июня в Брюсселе саммите главы государств и правительств ЕС согласовали ряд конкретных мер по ограничению притока беженцев в свои страны. К ним относятся радикальное расширение полномочий и увеличение численности личного состава пограничной службы ЕС Frontex, создание при содействии ООН лагерей для беженцев в североафриканских странах и возможность создавать в ЕС закрытые лагеря для беженцев, где они получают возможность ожидать рассмотрения ходатайств о предоставления убежища.