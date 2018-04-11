Премьер Турции назвал Путина и Трампа "уличными бузотерами"

Источник: DW

Премьер Турции Бинали Йылдырым в среду, 11 апреля, потребовал от президентов России и США прекратить "уличную потасовку" из-за Сирии.

"Они ведут себя как уличные бузотеры, однако кому придется за это платить? Мирному населению", - цитирует главу правительства агентство Anadolu. "Что они делают? Угрожают друг другу, размещая посты в Twitter", - подчеркнул политик.

Бинали Йылдырым предупредил, что "сейчас не время для соперничества". Необходимо "залечить региональные раны и сплотиться", добавил он. По его словам, в настоящий момент пять постоянных членов Совбеза ООН, включая Россию и США, "несут куда большую ответственность" перед мировым сообществом, чем ранее, и должны это осознавать.

"Россия, готовься, они прилетят"

Президент США Дональд Трамп в среду, 11 апреля, отреагировал на высказывания российского посла в Ливане Александра Засыпкина, заявившего, что Москва готова сбить ракеты ВВС США в случае удара Вашингтона по Сирии.

"Россия обещает сбить любые ракеты, выпущенные по Сирии. Россия, готовься, потому что они прилетят: хорошие, новые и "умные"!", - написал хозяин Белого дома в Twitter. Под "умными" ракетами американский лидер, по всей видимости, имел в виду самонаводящиеся вооружения нового поколения для нанесения точечных ударов.

"Не следует быть партнером этого убивающего газом животного, которое уничтожает собственный народ и наслаждается этим", - добавил Трамп, говоря о президенте Сирии Башаре Асаде. При этом он назвал отношения с Россией "худшими" за всю историю, "включая период холодной войны".