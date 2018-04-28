"Премии" за реформы: сколько должна Украина ЕС и МВФ и будет ли новый транш

Источник: Українські новини

Новые международные кредиты станут "премией" за реформы, которые должна провести Украина. И отказываться от такого условия финансирования Запад не спешит.

Треть года уже истекла, а вопрос с внешним финансированием, которое Украине необходимо как минимум для того, чтобы рассчитаться с кредиторами, до сих пор не решен. И решится ли он в обозримом будущем – под большим вопросом.

Официальные лица по-прежнему настроены оптимистически. В то время как многие эксперты уже говорят о прекращении программы сотрудничества Украины с МВФ как о свершившемся факте, министр финансов Александр Данилюк совсем недавно, в середине апреля, оптимистично заявил, что в 2018 году Украина ожидает поступления 2 млрд долларов от Фонда А в последние дни наиболее обсуждаемой темой стали кредиты ЕС, которые в этом году якобы могут составить 1,05 млрд евро.

Между тем, в заявлениях международных финансовых организаций уверенности заметно меньше, зато чаще звучат слова "если". И в МВФ, и в ЕС дают четко понять: на следующие транши Украина может претендовать, только если "отдаст старые долги", т. е. выполнит пункты, которые привели к сворачиванию предыдущих программ.

Так, в последнем официальном заявлении по Украине, которое сделал постоянный представитель МВФ в нашей стране Йоста Люнгман (по итогам февральского визита технической миссии), говорится: "Сейчас важно, чтобы власть Украины обеспечила безотлагательное рассмотрение, в соответствии с парламентскими процедурами, законопроекта об антикоррупционном суде с учетом поправок, необходимых для приведения текста закона в полное соответствие рекомендациями Венецианской комиссии Совета Европы, как предусмотрено программными обязательствами. Должен также быть обеспечен дополнительный прогресс в остальных отсроченных мероприятиях, необходимых для достижения поставленных программой целей, включая меры в энергетическом и налогово-бюджетном секторах".

Впрочем, ничего экстраординарного в том, что Украина не полностью выполнила взятые на себя обязательства, нет. Более того, в некотором смысле последняя программа сотрудничества с МВФ, которая была рассчитана на 2015-2018 годы, но фактически прервалась весной 2017-го, оказалась самой результативной. Украина впервые получила аж четыре транша по одной программе и рекордно большую сумму – около 8,7 млрд долларов из предусмотренных 17 млрд.

Дело в том, что за всю историю взаимоотношений с МВФ, которая ведется с 1992 года, ни одна кредитная программа не завершилась полным выполнением Украиной взятых на себя обязательств и полной выплатой всей суммы, предусмотренной программой. Как писал сайт "Сегодня", из-за невыполнения Украиной условий кредитования была приостановлена третья годовая программа МВФ "Stand by" в 1998 году, Украина недополучила больше половины кредита. Однако в том же году была открыта трехлетняя "Расширенная программа финансирования", которая в начале 2000-х также была прервана. Из-за невыполнения Украиной обязательств, а еще из-за того, что ее отчеты, мягко говоря, оказались приукрашенными. В итоге мы опять недополучили больше половины оговоренной суммы.

Подобным образом прерывались программы сотрудничества Украины с МВФ в 2008-м, 2011-м, 2015 годах. Однако каждый раз нам удавалось договориться с Фондом о следующей программе.

По данным Министерства финансов Украины, обнародованным в апреле 2018 года, прогнозные платежи Украины по погашению и обслуживанию государственного долга в текущем году составляют 327,73 млрд грн, или около 12,5 млрд долларов по сегодняшнему курсу. Из них внешние выплаты составляют 43,66 млрд грн – проценты и 55,41 млрд – возврат кредитов (в сумме – около 3,8 млрд долларов).

По данным НБУ, на конец марта 2018 года официальные резервные активы Украины, или золотовалютные резервы, составляли 18,192 млрд долларов. В том числе в иностранной валюте – 15,59 млрд долларов. При этом 13,966 млрд долларов имеются в виде ценных бумаг. В виде валюты и реальных денег на депозитах Украина имеет всего 1,625 млрд дол. Еще? gравда, есть золото – на 1,054 млрд долларов. Напомним, отдать по внешним кредитам в 2018 году нужно 3,8 млрд.

На днях НБУ впервые обнародовал данные о планах по покупке иностранной валюты (согласно сообщению, для повышения прозрачности монетарной политики). По этой информации, на II квартал установлен объем интервенций по покупке иностранной валюты в размере 10 млн долларов в день. Несложно подсчитать, что, даже если план будет выполнен, к концу квартала (это примерно 40 дней работы межбанковского рынка) валютный запас вырастет примерно на 0,4 млрд дол. При таких темпах до конца года необходимой суммы явно не наберется.

Максимальный золотовалютный запас за последних 5 лет был аккумулирован к концу ноября 2017 года – 18,931 млрд дол. Нацбанку фактически удалось выйти на уровень запасов до начала Майдана (в ноябре 2013-го было 18,8 млрд дол.). Однако с декабря 2017-го размер официальных резервных активов начал понемногу снижаться: декабрь – 18,8 млрд, январь – 18,58, февраль – 18,41 млрд дол.).

Сегодня внимание правительства сосредоточено на финансовой помощи ЕС. Еще осенью прошлого года, когда стало понятно, что на положительное завершение программы с МВФ рассчитывать не приходится, министр финансов Александр Данилюк заявлял, что Украина намерена привлечь 1,8 млрд евро в рамках нового проекта финансовой помощи от Еврокомиссии на 2018-2019 годы. Но вместо этого мы не получили даже последний транш по предыдущей программе сотрудничества – 600 млн евро. Причина все та же: неполное выполнение Украиной условий предыдущей программы.

Тем не менее в феврале 2018-го в Мюнхене президент Украины Петр Порошенко встречался с председателем Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером и комиссаром ЕС по вопросам европейской политики соседства Йоханнесом Ханом. Обсуждались перспективы новой программы макроэкономической помощи, однако подробности, в том числе насчет ее размера, не раскрывали. "Еврокомиссия готова выделить новую макрофинансовую помощь Украине при условии проведения ощутимых реформ и на основе программы МВФ", – написал тогда в Twitter Йоханнес Хан.

А 21 апреля на встрече в Вашингтоне министр финансов Украины Александр Данилюк и вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис уже обсуждали условия новой программы. Однако суммы, которые назывались, оказались гораздо скромнее, чем те, о которых говорилось осенью.

"В рамках нового Внешнего инвестиционного плана ЕС в этом году Украине может быть отдельно выделено 1,6 млрд грн (50 млн евро), в частности для дальнейшего кредитования банковскими учреждениями и таким образом – инвестирования в реальный сектор экономики. Может, для масштабов Украины это не слишком большая сумма. Однако при условии разумного использования это позволит привлечь до 16 млрд грн (500 млн евро) частных инвестиций", – заявил комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан.

50 млн – это, конечно, не 1,8 млрд. Притом деньги эти выделяются на вполне конкретные цели: кредитование бизнеса. Но, пожалуй, главное – что даже такая скромная помощь ЕС достанется нам тоже не просто так, а лишь при условии выполнения оговоренных условий, причем в полном объеме.

"Выделение первых 50 млн евро на этот год произойдет только в том случае, если до летних каникул в Верховной Раде Украина обеспечит выполнение трех пунктов", – предупредил Йоханнес Хан.

Первое требование – обеспечить полноценную работу Нацкомиссии по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). На сегодня состав НКРЭКУ полностью не сформирован. Второе требование – обеспечить законодательно самостоятельность и независимость бизнес-омбудсмена, приняв соответствующий законопроект. И третье требование – отменить обязательное декларирование доходов антикоррупционными активистами.

Впрочем, ЕС говорит и о возможности выделить Украине значительно большие суммы. В апреле Александр Данилюк сообщил, что в июне Европарламент может рассмотреть вопрос о предоставлении Украине 1 миллиард евро по новой программе макрофинансовой помощи. Но, опять же, только если будут "отданы долги". То есть если Украина до лета успеет выполнить все те обязательства, которые предусматривались предыдущей программой.

На конец декабря 2017 года, когда была прервана программа с ЕС, невыполненными оставались 4 пункта. Два из них, по словам Данилюка, уже можно исключить из списка: автоматизированная система проверки электронных деклараций чиновников введена, реестры конечных бенефициаров компаний открыты.

Два невыполненных требования ЕС полностью совпадают и с требованиями МВФ: это утверждение механизма автоматической корректировки тарифов на газ до уровня среднерыночных и создание антикоррупционного суда.

Есть и пятое условие: восстановить сотрудничество с МВФ. То есть заменить кредиты МВФ кредитами ЕС для расчетов по внешним платежам вряд ли удастся. Скорее, выполнение требований МВФ является ключом, который откроет перед Украиной двери к кредитам других международных организаций.