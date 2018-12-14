Премию "Книга года-2018" получили Андрухович, Бондарь и Дерманский

Источник: Українські новини

"ВВС News Украина" объявила победителей премии "Книга года-2018", представленной в партнерстве с Культурной программой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Книгой года-2018 стал роман Юрия Андруховича "Коханці юстиції", победителем в номинации Детская книга года-2018 жюри выбрало книгу Саши Дерманского "Мері", в новой номинации Книга года - Эссеистика-2018 победил сборник Андрея Бондаря "Церебро", пишет "ВВС-Украина".

Юрий Андрухович, Саша Дерманский и Андрей Бондарь получат вознаграждение £1000 в гривневом эквиваленте каждая.

Издатели книг-победителей - Meridian Czernowitz (Черновцы), А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА (Киев) и "Видавництво старого лева" (Львов) - имеют право использовать логотипы Книги года ВВС в своих последующих изданиях.

Говоря о книге-победителя в номинации Книга года-2018, главный редактор BBC News Украина Нина Курьята отметила: "Роман Юрия Андруховича - о людях в невероятно сложных, часто трагических ситуациях. Эти мятежники и идеалисты хотят по-своему сделать справедливее несовершенный мир. Особая прелесть текста в сочетании исторического антуража, даже документальных свидетельств - с мистикой и легендой. История и современность напоминают об относительности истины, и о необходимости ее искать".

В этом году ВВС News Украина объявила новую номинацию в ежегодном конкурсе Книга года - Эссеистика. Выпускающий редактор BBC News Украина и координатор конкурса Марта Шокало прокомментировала книгу-победителя "Церебро" Андрея Бондаря: "Этот писатель пишет о вещах обычных, ежедневных, бытовых. Впрочем, в его словах они приобретают совсем другие значения. И трудно понять, где та грань - между реальностью и его выдумкой. Рассказчик часто попадает в ситуации курьезные, трагикомические. Выручает всегда философская ирония и даже безнадежное приключение в руках Бондаря может стать отличным литературным сюжетом".

С 2012 года, когда появилась номинация Детская книга года ВВС, премия проводится в партнерстве с Культурной программой ЕБРР.

Управляющий директор ЕБРР по внутренним и внешним связям Джонатан Чарльз отметил: "Мы рады, что нынешняя детская книга-победитель - о командной работе, любви и надежде. Современная сказка "Мері" Сашка Дерманского рассказывает нам, как настоящая дружба - даже с конем или водяным демоном - и настоящее мужество могут помочь нам стать тем, кем мы всегда должны быть, и восстановить наш украденный голос".

Премии "Читатель года-2018" получили Ольга Крамарь за рецензию на книгу Юрия Андруховича "Коханці юстиції" и Марина Марченко за рецензию на книгу Андрея Куркова "Сірі бджоли". Обе победительницы получат в подарок от ВВС News Украина электронные книги.