Пресс-секретарем Белого дома стала пиарщица-модель

Источник: КорреспонденТ.net

И.о. директора по связям с общественностью Белого дома назначена 28-летняя Хоуп Хикс. Она поможет в поиске человека, который мог бы занять эту должность на постоянной основе, сообщает The New York Times со ссылкой на администрацию США.

По данным The Washington Post, Хикс, также занимающая пост директора по стратегическим коммуникациям, будет работать с пресс-секретарем администрации Сарой Сандерс. Газета отмечает, что полномочия Хикс в сфере связей с общественностью будут расширены.