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15.11.2018

Превосходство США ослабло. Чем вооружится армия ЕС

Источник: Корреспондент.net

Канцлер Германии Ангела Меркель публично поддержала идею создать единую европейскую армию, выдвинутую президентом Франции эммануэлем Макроном. Этот шаг покажет, что в будущем война между странами Европы невозможна, а также будет хорошим дополнением к силам НАТО.

Макрон же считает, что армия Евросоюза должна защитить Европу от США, Китая и России. Это вызвало резкую критику американского президента Дональда Трампа. Тем временем, исследование Конгресса показало, что военное превосходство США ослабло "до опасных пределов". 

 

Америка теряет военное превосходство

Комиссия по Национальной оборонной стратегии США, куда вошли бывшие работники силовых ведомств и военных экспертов, оценила Национальную оборонную стратегию администрации президента США Дональда Трампа за 2018 год.

В стратегии, в частоности, говорится о необходимости провести серьезные изменения в вооруженных силах США, чтобы они могли конкурировать с Китаем и Россией в условиях возобновившегося соперничества сверхдержав.

"США утратили свое военное превосходство, которое ослабло до опасных пределов, и могут потерпеть поражение в войне против Китая или России", - говорится в докладе, обнародованном межпартийной комиссией 14 ноября.

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В исследовании отмечается, что Пекин и Москва хотят установить господство в своих регионах и оперативно перебрасывать войска в любую точку мира, чтобы показать свою военную мощь.

"В этих целях их авторитарные правительства занимаются военным строительством и наращивают силы, откровенно нацелившись на США", - говорится в документе.

Всего комиссия выделила шесть тенденций, изменивших стратегическую ситуацию, в которой оказались США:

  • возобновление конкуренции со стороны авторитарных держав, такие как КНР и РФ;
  • рост влияния и военного потенциала агрессивных региональных противников - Иран и КНДР;
  • развитие и усиление угроз со стороны джихадистских организаций;
  • нарастающая агрессия "серой зоны", которая пользуется такими методами, как дипломатия силы и экономическое принуждение, манипулирование СМИ и кибератаки, полувоенные формирования и марионеточные силы;
  • распространение передовых технологий, таких как иперзвуковые системы и искусственный интеллект, которые уменьшают преимущества США и создают новые уязвимости;
  • дисфункция политической системы - бюджетная нестабильность и сокращение оборонных инвестиций.

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Эксперты одобрили цели стратегии, но предупредили, что Белый дом действует недостаточно оперативно и выделяет мало средств для претворения этой стратегии в жизнь.

"Рискуя еще больше ослабить военное превосходство США, создав угрозу национальной безопасности", - отмечается в материале.

Комиссия призывает американские власти увеличить оборонный бюджет на 3-5 процентов выше инфляции.

 

Чем может вооружиться армия ЕС

Европейские политики и ранее периодически высказывали идею о создании европейской армии. Однако ей противостояла Великобритания, грозясь заблокировать создание такой армии. Однако весной Британия должна покинуть ЕС.

В настоящее время в Евросоюзе существует 28 армий, общее количество солдат в которых составляет порядка 1,5 миллиона человек. Оборона организована преимущественно на национальном уровне, что приводит к дублированию структур и функций и высоким расходам.

Сторонники идеи европейской армии уверяют, что сотрудничество всех стран-членов ЕС позволит сэкономить на разработке и приобретении современных систем вооружений и перераспределить задачи таким образом, чтобы каждая из стран имела свою военную специализацию.

Кроме того, европейские страны уже долгие годы существуют в мире, и защита собственных национальных интересов для многих государств Европы в отношениях между ними больше не имеет смысла.

В июне прошлого года Евросоюз объявил о создании Европейского оборонного фонда. Средства фонда делят на две основные категории: научные исследования; разработки и закупки. К 2020 год бюджет планируют нарастить до 5,5 миллиарда евро, из которых пять миллиардов будет идти на вторую категорию.


 

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