Презентация новых iPhone-2018: онлайн-трансляция

20:06 Тим Кук говорит, что собирается рассказать о двух главных продуктах. И первый - это Apple Watch.

20:02 Приветствуем! Стартует долгожданная презентация Apple. На сцену выходит Тим Кук со словами благодарности.

18:51 The Verge опубликовало новую утечку - топовая модель iPhone получит 512 ГБ встроенной памяти. Это в два раза больше, нежели у прошлогоднего флагмана.

16:51 Apple случайно опубликовала в Сети информацию, подтверждающую выпуск трех новых iPhone. Два из них получат OLED-экраны, и один - LCD. Последний будет представлять собой бюджетную модель, которая, по оценкам экспертов, может стать самой продаваемой.

Начиная с iPhone 5, который был представлен в 2012 году, и до 2017 компания презентует новые гаджеты именно в сентябре.

В сети как обычно уже есть утечки о том, как будет выглядеть новая модель Apple iPhone. Мы собрали все слухи о выходе iPhone 9 (XS) и iPhone XS Plus.

В далеком прошлом Стив Джобс представил самый первый Apple iPhone, который открыл миру новые технологии, возможности и направление развития всех смартфонов.

В 2017 году компания Apple представила совершенно новый и оригинальный iPhone X. Также на презентации показали разноразмерные iPhone 8. Все это прохидило в новом кампусе Apple Park в калифорнийской Кремниевой долине, городе Купертино.

Помимо долгожданного смартфона, Apple успела показать умеющие звонить часы и еще несколько премиальных, но не привлекающих особого внимания аксессуаров.

Характеристики iPhone XS и iPhone XS Plus