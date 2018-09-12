12.09.2018
Презентация новых iPhone-2018: онлайн-трансляция
Источник: Корреспондент.net
Экран от края до края, закругленные углы, новая форма стекла - самое прочное стекло в истории смартфонов, по словам производителя.
Сегодня Apple одновременно презентует несколько новых iPhone. Ожидается, что это будут новые смартфоны iPhone XS, iPhone 9 и iPhone XS Max, а также часы Apple Watch Series 4. Вместе с ними Apple покажет улучшенный iPad Pro 2018.
Презентация Apple начнется 12 сентября 2018 года в 10:00 по местному времени (в 20:00 по киевскому) в театре Стива Джобса в Калифорнии.
Онлайн-трансляция (начало в 20:00)
Текстовая трансляция
21:21 Новые iPhone также будут максимально экологическими. Компания использует повторно переработанные материалы. Также компания обеспечивает повторную переработку уже использованных устройств.
21:18 Новые iPhone поддерживают две SIM-карты. Слухи подтвердились. В Apple таки решились на революционный шаг. Новая технология сделала это возможным. Две sim-карты получили iPhone SX и iPhone SX Max.
21:14 Поменять глубину резкости в iPhone XS можно уже после того, как снимки сделаны.
21:08 Показаны фотографии, сделанные на iPhone XS. Они демонстрируют качество съемки гаджета без ретуши.
21:05 Разработчики рассказывают о камера топовых iPhone. Судя по всему, много полезных вещей будут делаться системой автоматически. Это еще больше облегчит процесс съемки.
20: 48 В Apple заявляют, что новый процессор является самым мощным чипом из когда-либо используемых в смартфонах.
20:45 Как и предполагалось, топовые модели iPhone - iPhone XS и iPhone XS Max - имеют диагонали экранов 5,8 и 6,5 дюйма. Все они получили новый чип - A12 Bionic.
20:43 Самая топовая модель линейки получила название iPhone XS Max. Диагональ ее экрана - 6,5 дюйма.
20:40 Экран Retina от края до края, закругленные углы, новая форма стекла - самое прочное стекло в истории смартфонов, по словам производителя. Так выглядит новый тововый iPhone XS.
20:38 Тим Кук вновь появляется на сцене, чтобы презентовать новый iPhone.
20:28 Часы могут проработать на одном заряде 18 часов.Будут доступны серебряный, золотой и темно-серый цвета. Рамка выполнена из нержавеющей стали.
20:23 При помощи четвертой серии Apple Watch сожно сделать ЭКГ (электрокардиографию) в любое время. Кроме того, гаджет получил множество полезных функций, помогающих следить за здоровьем. В том числе - данные о тренировках.
20:13 В этом году Apple Watch получили на 40 процентов более крупный экран, а также ряд новых функций.
20:06 Тим Кук говорит, что собирается рассказать о двух главных продуктах. И первый - это Apple Watch.
20:02 Приветствуем! Стартует долгожданная презентация Apple. На сцену выходит Тим Кук со словами благодарности.
18:51 The Verge опубликовало новую утечку - топовая модель iPhone получит 512 ГБ встроенной памяти. Это в два раза больше, нежели у прошлогоднего флагмана.
16:51 Apple случайно опубликовала в Сети информацию, подтверждающую выпуск трех новых iPhone. Два из них получат OLED-экраны, и один - LCD. Последний будет представлять собой бюджетную модель, которая, по оценкам экспертов, может стать самой продаваемой.
Начиная с iPhone 5, который был представлен в 2012 году, и до 2017 компания презентует новые гаджеты именно в сентябре.
В сети как обычно уже есть утечки о том, как будет выглядеть новая модель Apple iPhone. Мы собрали все слухи о выходе iPhone 9 (XS) и iPhone XS Plus.
В далеком прошлом Стив Джобс представил самый первый Apple iPhone, который открыл миру новые технологии, возможности и направление развития всех смартфонов.
В 2017 году компания Apple представила совершенно новый и оригинальный iPhone X. Также на презентации показали разноразмерные iPhone 8. Все это прохидило в новом кампусе Apple Park в калифорнийской Кремниевой долине, городе Купертино.
Помимо долгожданного смартфона, Apple успела показать умеющие звонить часы и еще несколько премиальных, но не привлекающих особого внимания аксессуаров.
Характеристики iPhone XS и iPhone XS Plus
В Apple держат в секрете информацию об особенностях нового устройства, но многие считают, что возможно в компании планируют разделить все выпускаемые в этом году устройства на две ветви. Например, по слухам, в продажу поступит Iphone 9 (X2) 6,1 дюйма, у которого характеристики будут на порядок меньше, чем у других новинок Apple 2018 года. Но последние данные свидетельствуют о том, что экран будет все же иметь 6,0 дюйма
Предположительно, новинку снабдят алюминиевым корпусом вместо основы из нержавеющей стали. В связи с этим, вероятно, исчезнет функция беспроводной зарядки. Кроме того, у представителя “яблока” LCD-экран заменит OLED. Следует отметить, что из трех новых моделей LCD-экраном снабдят две модели, а в одном останется OLED - экран.
Как и у iPhone 8, новый смартфон снабдят только однообъективной задней камерой и системой фронтальных камер TrueDepth. В основном же телефон будет обладать “начинкой” именно с восьмой модели, а не iPhone X.
Изменение в “худшую” сторону будет касаться также разрешение экрана. Так, оно остановится в пределах 320-330 пикселей на дюйм, в то время, как у предыдущей модели - 458. Не порадует фанатов техники Apple объем оперативной памяти - 3 Гб, что на гиг меньше, чем у предстоящих смартфонов.
Специалисты удивлены тем, что в новом телефоне возможно уберут функцию 3D Touch.
Есть новости относительно процессора. В основу планируют положить обновленную систему на процессоре A12, производства тайваньской компании TSMC, с которой сейчас сотрудничает Apple и которая сделала явный технологический прорыв в последнее время.
В “яблочных” устройствах 2018 года будут только LTE-модемы от Intel, а Qualcomm - отсутствуют полностью.
Что известно про новый iPhone
В будущих iPhone 9, вероятно, появится поддержка двух SIM-карт. Подтверждение этому нашли в тестовой версии iOS 12.
В частности известно, что среди компонентов системы, которые формируют отчеты о работе устройства, были найдены строки "Статус второй SIM-карты" и "Статус лотка второй SIM-карты". Также подтверждает наличие второй SIM-карты и ряд других упоминаний.
Слухи о наличии второй SIM-карты появлялись и ранее. Однако также предполагалось, что получить ее могут не все гаджеты линейки, а лишь с экранами на 6,1 и 6,5 дюймов.
Цвета нового iPhone
iPhone будет доступен в нескольких цветовых вариантах, считает аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo). Обновленные iPhone, предположительно, можно будет купить в белом, чёрном и золотистом цветах. Бюджетная модель iPhone с LCD-экраном будет доступна в белом, сером, голубом, красном и оранжевом цветах.
Фото нового iPhone
В сети уже появились первые фото новеньких Айфонов. Фотографии опубликовал на своей странице в Сети авторитетный инсайдер Бенджамин Гескин, a.k.a. @ VenyaGeskin1.
Судя по внешнему виду, на снимке показаны не настоящие гаджеты, а их заводские макеты.
При создании макетов основывались на производственных схемах.
Телефоны имеют диагональ экранов 6,5 и 6,1 дюйма. Последний является бюджетной моделью с ЖК-экраном и одинарной камерой.
Ожидается, что дешевая модель также получит ультратонкую рамку в 0,5 мм, изготовленную из алюминия.
Предположительная стоимость устройств составит от 650 до 800 (за бюджетную модель) и от 900 до 1000 долларов за более укомплектованную.
Видео iPhone XS
В Сети было опубликовано "живое" видео с новыми iPhone X Plus и ЖК-iPhone 9. Гаджеты показаны во всех деталях, а потому сомнений по части дизайна будущих устройств уже остаться не должно. Ролик был опубликован на YouTube-канале Tiger Mobiles.
Смартфоны будущей линейки получат поддержку Face ID. Ожидается, что компания представит три гаджета грядущей осенью. При этом два из них получат экраны с диагональю 6,5 и 6,1 дюйма. Относительно третьего устройства информации пока нет.
Кроме того известно, что iPhone X и X Plus будет единственным смартфоном линейки, оснащенным двойной камерой.
В Сети показали видео с новым iPhone XS
Ролик демонстрирует гаджет с крупным экраном и золотой отделкой.
В Сети опубликовали видео с еще неанонсированным смартфоном iPhone XS. Компания Apple намерена его показать широкой аудитории 12 сентября, а пока по основным утечкам был создан этот ролик. Видео опубликовали на YouTube-канале ConceptsiPhone.
Стали известны цены на новые iPhone XS (2018)
Стоимость бюджетной модели стартует от отметки в 699 долларов. Остальные модели будут дороже.
Опубликованы цены на iPhone будущей линейки XS. Самая бюджетная из них - 6.1-дюймовый ЖК-iPhone XC - будет стоить от 699 долларов. Об этом пишет 9to5mac.
Младшая модель с OLED-дисплеем будет стоить 799 долларов и выше, а цена на топовую будет начинаться от 999 долларов.
Данные цены актуальны для США. В других странах они будут выше.
Стоимость гаджетов также будет отличаться, если объем встроенной памяти превысит базовые 64 ГБ.
Внешне все три модели гаджетов будут походить на iPhone X - они будут практически безрамочными, с вырезом для Face ID.
Новости раздела
Мир
12.09.2018
Трамп утвердил санкции за вмешательство в выборы
Новые ограничительные меры будут включать заморозку активов и ограничение доступа к финансовой системе США.
Мир
11.09.2018
Орбан назвал отчет Европарламента оскорблением Венгрии и венгерской нации
Орбан заявил, что отчет содержит 37 серьезных содержательных ошибок.
Мир
11.09.2018
Авиакомпания Ryanair отменила 150 рейсов в Германии
Тарифный спор, ведущийся профсоюзами с ирландским лоукостером Ryanair, грозит обостриться. Руководство авиакомпании пригрозило увольнениями в Германии.
Мир
11.09.2018
Миллион каталонцев вышел на акцию протеста в Барселоне
Сторонники независимости Каталонии провели массовую акцию в Барселоне. Политическая активность в регионе не спадает с прошлого года.
Мир
11.09.2018
В Италии нашли сотни золотых монет
Сейчас клад изучают археологи. Они говорят – часть монет изготовили еще в 474 году до нашей эры.
Мир
11.09.2018
США поддерживают автокефалию Украины – посол
Петр Порошенко провел встречу с послом США по особым поручениям по вопросам международной религиозной свободы Сэмюэлем Браунбеком.
Мир
10.09.2018
В Австралии нашли огромные камни с золотом на миллионы долларов
Такая находка считается чрезвычайно редкой.
Мир
10.09.2018
HRW требует наказать Китай санкциями за обращение с уйгурами
До миллиона уйгуров принудительно содержатся в лагерях, где их заставляют учиться китайскому образу жизни, заявили правозащитники. Китай называет это "ресоциализацией мелких преступников".
Мир
10.09.2018
США закрывают палестинское представительство в Вашингтоне
Госдепартамент США объявил о закрытии офиса Организации освобождения Палестины в Вашингтоне. Палестинцы ничего не делали для начала мирного процесса с Израилем, объяснили в Госдепе.
Мир
10.09.2018
Путин и Абэ не достигли прорыва по вопросу мирного договора и Курил
Переговоры во Владивостоке не позволили решить территориальный спор РФ и Японии вокруг Курильских островов. Синдзо Абэ подчеркнул, что это задача их с Владимиром Путиным поколения.
Мир
09.09.2018
РФ заблокировала азовские порты, а украинские власти бездействуют, - СМИ
По данным Мининфраструктуры, час простоя среднестатистического судна стоит от 5 тыс. долларов, а всего с начала конфликта убытки составили 500 млн. грн.
Мир
09.09.2018
США запустили систему для сбора пластика в океане
System 001 представляет собой плавающий барьер длинной около 600 метров, который естественным путем принимает U-образную форму и уходит под воду на 2,7 метра.
Мир
09.09.2018
Лондон обещает схватить подозреваемых в отравлении Скрипалей, как только они покинут РФ
По утверждению Великобритании, пока подозреваемые в использования "Новичка" в Солсбери находятся на территории России, задержать их невозможно.
Мир
09.09.2018
Сотни человек задержаны в ходе акций протеста против пенсионной реформы в РФ
Акции сторонников Алексея Навального идут более чем в 80 российских городах. По всей стране задержано сотни их участников.
Мир
09.09.2018
Президент Молдовы попал в ДТП
Игоря Додона госпитализировали. По имеющимся данным, в ДТП также попала машина Службы государственной охраны.
Мир
08.09.2018
В Ираке подожгли консульство Ирана и мэрию города
Жители двухмиллионного города Басра устроили массовые беспорядки из-за отсутствия электричества и перебев с водой.
Мир
08.09.2018
NYT: Глава Alibaba, миллиардер Джек Ма объявил об уходе в отставку
Миллиардер Джек Мак, основатель Alibaba уходит на пенсию, пишет The New York Times. Однако представитель компании опроверг эту информацию в интервью South China Morning Post.
Мир
08.09.2018
В Египте утвердили смертный приговор 75 исламистам
Высшую меру наказания верховный суд Египта утвердил для 75 членов исламистского движения "Братья мусульмане". Их обвиняют в преступлениях, совершенных в ходе кровопролитных протестов в 2013 году.
Мир
08.09.2018
Ким Чен Ын заявил о готовности посетить Россию
Отвечая на письмо российского президента, глава КНДР подтвердил Валентине Матвиенко готовность нанести официальный визит в Россию.
Мир
07.09.2018
ЕС отверг основные пункты британского плана "Брекзита"
Планы Великобритании ставят под сомнение целостность европейского внутреннего рынка, заявил глава делегации ЕС на переговорах по "Брекзиту" Мишель Барнье.
Мир
07.09.2018
Россия, Иран и Турция приняли декларацию по Сирии
Иран и Турция заявили, что сохранят свое присутствие в Сирии. Эрдоган раскритиковал Асада.
Мир
07.09.2018
РФ пыталась перехватить спутниковые данные - Париж
Российский спутник при близком сближении пытался перехватить данные с французско-итальянского, утверждает Минобороны Франции.
Мир
07.09.2018
У Филарета объяснили цель назначения экзархов
Назначение экзарха обусловлено необходимостью проводить активную работу по подготовке предоставления автокефалии Православной Церкви в Украине.