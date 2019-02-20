Презентация Samsung-2019: онлайн трансляция
Источник: Корреспондент.net
Тридиционно южнокорейская компания показывает свои новые продукты на масштабной технологической выставке в Барселоне. Но в этот раз долгожданные смартфоны Samsung покажут за пять дней до ее начала - 20 февраля 2019 года в Сан-Франциско в 21.00 по Киеву.
Компания Samsung совсем скоро представит новую линейку телефонов Galaxy S10. А Korrespondent.net будет вести текстовую онлайн-трансляцию презентации Samsung.
Презентация новых Samsung: видеотрансляция
Samsung Galaxy S10: текстовая трансляция
21.27 Триумф инноваций Samsung - так называют в компании Galaxy S10
21.25 Сейчас будет Galaxy S10! "Откройте сознание и приготовьтесь! Будущее начинается. Приготовтесь к приходу новой мобильной эры".
21.22 Новая эра на рынке смартфонов, новое десятилетие развития смартфонов, объявили в Samsung.
21.17 Новая категория, новое измерение новые территории - так топ-менеджеры Samsung называют Galaxy Fold
21.15 В продажу поступит 26 апреля. Стоимость - 1980 долларов
21.11 12 Гб оперативной памяти. Есть версия с 512 Гб памяти. Также есть возможность расширить ее с помощью карты памяти.
21.09 В устройстве две батареи. Два аккумулятора будут давать мощность смартфону на 4380 мАх.
21.08 Шесть камер - три на тыльной и три фронтальных
21.07 Первые живые фотографии Galaxy Fold. В открытом или закрытом состоянии можно одновременно находится в нескольких приложениях - смотреть ютуб, переписываться в мессенджере и гуглить.
21.06 Четыре цвета
7,3 дюйма в разложенном.
21.04 Представили складной Samsung Galaxy Fold
21.01 Началось
20.56 Через неделю Samsung представит мобильные телефоны более доступной A-серии.
20.55 Презентация новых флагманов должна начаться через пять минут.
20.54 Накануне презентации, конечно, произошло много утечек и "случайных" сливов. Так, на норвежском TV 2 случайно показали рекламу флагманов Galaxy S10 и S10+. В ролике показали дисплей Infinity 0, ультразвуковой экранный сканер отпечатков пальцев, тройную камеру, беспроводную зарядку и наушники Galaxy Buds.
Последняя важная особенность, которая не встречается ни у одного другого смартфона - возможность использовать Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+ в качестве внешнего аккумулятора для подзарядки других гаджетов беспроводным путем.
20.50 Добрый вечер! Компания сломала традиции и организовала шоу раньше времени: обычно новые продукты Samsung анонсирует на технологической выставке в Барселоне Mobile World Congress в конце февраля.
Что покажет Samsung на презентации 2019
Напомним, согласно утечкам, в новую серию войдут сразу пять смартфонов. Среди них Galaxy S10 Lite с 5.8-дюймовым дисплеем и одинарной камерой сзади, 6.1-дюймовый Galaxy S10 с двойной основной камерой и 6.44-дюймовый Galaxy S10+ с тройным объективом сзади и двойным на передней панели.
Полные характеристики Samsung Galaxy S10, S10+ и S10e
Так, несмотря на ранее озвученные сведения, здесь говорится о 6,3’’ дисплее и аккумуляторе на 4100 мАч (ранее говорилось о 6,4’’ панели и батарейке на 4000 мАч). Аналогичные параметры у двух других устройств выглядят так: 6,1’’/3400 мАч у Galaxy S10 и 5,8’’/3100 мАч у Galaxy S10e (разрешение Full HD+, к слову).
Во всех трех случаях мы говорим об экране Infinity-O, выполненным по технологии Dynamic AMOLED и защищенным стеклом Gorilla Glass 6 (Gorilla Glass 5 у Galaxy S10e). У всех будет 10-Мп фронтальная камера f/1,9 с поддержкой записи 4К-видео (первые в мире) и распознавания лица, но у Galaxy S10+ будет еще и 8-Мп вспомогательный модуль f/2,2 спереди.
- Сеть: GSM/GPRS/EDGE (900/1800/1900 МГц), WCDMA/HSPA (900/2100 МГц), FDD-LTE (1, 3, 7), TD-SCDMA (34, 39), TD-LTE (40)
- Платформа (на момент анонса): Android 9 Pie, прошивка One UI
- Дисплей: Galaxy S10: 6,1”, 3040 х 1440 точек, Infinity-O, 19:9, Dynamic AMOLED, 550 ppi, 800 нит, Always On, стекло Gorilla Glass 6 | Galaxy S10+: 6,3”, 3040 х 1440 точек, Infinity-O, 19:9, Dynamic AMOLED, 522 ppi, 800 нит, Always On, стекло Gorilla Glass 6
- Камера: тройная, 12 Мп, Dual Pixel, автофокус, вспышка, оптическая стабилизация изображения, f/1.5/2.4 + 12 Мп телефото, f/2.4, оптическая стабилизация изображения, автофокус + 16 Мп широкоульная, f/2.2, фиксированный фокус, обзор до 123 градусов, светодиодная вспышка, Live Focus, запись видео 4K@60fps, HD@960fps
- Фронтальная камера: 10 Мп, f/1.9, AR Emoji, запись видео в формате 4К | двойная: 10 Мп, f/1.9, AR Emoji, запись видео в формате 4К + 8 Мп, f/2.2, Live Focus
- Процессор: 8 ядер (2+2+4), 8 нм, 64 бит, Exynos 9820 | 8 ядер, до 2,8 ГГц, 7 нм, 64 бит, Snapdragon 855 (в некоторых регионах)
- Графический чип: Mali-G76MP12 | Adreno 640
- ОЗУ: 6/8 ГБ | 6/8/12 ГБ
- Внутренняя память: 128/512 ГБ | 128/512 ГБ/1 ТБ
- Карта памяти: microSD до 512 ГБ
- GPS и ГЛОНАСС
- Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), MIMO
- Bluetooth 5.0 LE
- NFC
- USB Type-C 3.1
- Два слота Nano-SIM
- Акселерометр, геомагнитный датчик, гироскоп, датчик рассеянного освещения RGB, датчик приближения, барометр, датчик Холла, сканер отпечатка пальца в экране, датчик измерения сердечного ритма
- Стереодинамики AKG
- 3,5-мм разъем (наушники AKG в комплекте)
- Защита от влаги и пыли IP68
- Аккумулятор: 3400 | 4100 мАч, беспроводная зарядка, реверсная беспроводная зарядка
- Размеры: толщина 7,8 мм
- Вес: 157 г | 175 г
- Сеть: GSM/GPRS/EDGE (900/1800/1900 МГц), WCDMA/HSPA (900/2100 МГц), FDD-LTE (1, 3, 7), TD-SCDMA (34, 39), TD-LTE (40)
- Платформа (на момент анонса): Android 9 Pie, прошивка One UI
- Дисплей: 5,8”, 2280 х 1080 точек, Infinity-O, 19:9, Dynamic AMOLED, 438 ppi, 800 нит, Always On, стекло Gorilla Glass 5
- Камера: двойная, 12 Мп, Dual Pixel, автофокус, вспышка, оптическая стабилизация изображения, f/1.5/2.4 + 16 Мп широкоульная, f/2.2, фиксированный фокус, обзор до 123 градусов, светодиодная вспышка, Live Focus, запись видео 4K@60fps, HD@960fps
- Фронтальная камера: 10 Мп, f/1.9, AR Emoji, запись видео в формате 4К
- Процессор: 8 ядер (2+2+4), 8 нм, 64 бит, Exynos 9820 | 8 ядер, до 2,8 ГГц, 7 нм, 64 бит, Snapdragon 855 (в некоторых регионах)
- Графический чип: Mali-G76MP12 | Adreno 640
- ОЗУ: 6/8 ГБ
- Внутренняя память: 128/256 ГБ
- Карта памяти: microSD до 512 ГБ
- GPS и ГЛОНАСС
- Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), MIMO
- Bluetooth 5.0 LE
- NFC
- USB Type-C 3.1
- Два слота Nano-SIM
- Акселерометр, геомагнитный датчик, гироскоп, датчик рассеянного освещения RGB, датчик приближения, барометр, датчик Холла, сканер отпечатка пальца, датчик измерения сердечного ритма
- Стереодинамики AKG
- 3,5-мм разъем (наушники AKG в комплекте)
- Защита от влаги и пыли IP68
- Аккумулятор: 3100 мАч, беспроводная зарядка, реверсная беспроводная зарядка
- Размеры: толщина 7,9 мм
- Вес: 150 г
Видео нового Samsung Galaxy S10
Samsung Galaxy S10 (фото)
Особенности Galaxy S10