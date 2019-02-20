Презентация Samsung-2019: онлайн трансляция

21.04 Представили складной Samsung Galaxy Fold

21.01 Началось

20.56 Через неделю Samsung представит мобильные телефоны более доступной A-серии.

20.55 Презентация новых флагманов должна начаться через пять минут.

20.54 Накануне презентации, конечно, произошло много утечек и "случайных" сливов. Так, на норвежском TV 2 случайно показали рекламу флагманов Galaxy S10 и S10+. В ролике показали дисплей Infinity 0, ультразвуковой экранный сканер отпечатков пальцев, тройную камеру, беспроводную зарядку и наушники Galaxy Buds.

Последняя важная особенность, которая не встречается ни у одного другого смартфона - возможность использовать Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+ в качестве внешнего аккумулятора для подзарядки других гаджетов беспроводным путем.

20.50 Добрый вечер! Компания сломала традиции и организовала шоу раньше времени: обычно новые продукты Samsung анонсирует на технологической выставке в Барселоне Mobile World Congress в конце февраля.

Что покажет Samsung на презентации 2019

Напомним, согласно утечкам, в новую серию войдут сразу пять смартфонов. Среди них Galaxy S10 Lite с 5.8-дюймовым дисплеем и одинарной камерой сзади, 6.1-дюймовый Galaxy S10 с двойной основной камерой и 6.44-дюймовый Galaxy S10+ с тройным объективом сзади и двойным на передней панели.

Две оставшиеся модели получат поддержку 5G-сетей и керамический корпус, а одна из них даже может быть складной. Также они будут эксклюзивом американского оператора Verizon.

Все пять смартфонов получат топовый процессор Snapdragon 855 или Exynos 9820 (в зависимости от рынка), от 6 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ пользовательского пространства. Стоимость новинок будет варьироваться от 750 до 1500 долларов.

Полные характеристики Samsung Galaxy S10, S10+ и S10e

Так, несмотря на ранее озвученные сведения, здесь говорится о 6,3’’ дисплее и аккумуляторе на 4100 мАч (ранее говорилось о 6,4’’ панели и батарейке на 4000 мАч). Аналогичные параметры у двух других устройств выглядят так: 6,1’’/3400 мАч у Galaxy S10 и 5,8’’/3100 мАч у Galaxy S10e (разрешение Full HD+, к слову).

Во всех трех случаях мы говорим об экране Infinity-O, выполненным по технологии Dynamic AMOLED и защищенным стеклом Gorilla Glass 6 (Gorilla Glass 5 у Galaxy S10e). У всех будет 10-Мп фронтальная камера f/1,9 с поддержкой записи 4К-видео (первые в мире) и распознавания лица, но у Galaxy S10+ будет еще и 8-Мп вспомогательный модуль f/2,2 спереди.

Технические характеристики Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+: