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20.02.2019

Презентация Samsung-2019: онлайн трансляция

Источник: Корреспондент.net

Тридиционно южнокорейская компания показывает свои новые продукты на масштабной технологической выставке в Барселоне. Но в этот раз долгожданные смартфоны Samsung покажут за пять дней до ее начала - 20 февраля 2019 года в Сан-Франциско в 21.00 по Киеву.

Компания Samsung совсем скоро представит новую линейку телефонов Galaxy S10. А Korrespondent.net будет вести текстовую онлайн-трансляцию презентации Samsung.

 

Презентация новых Samsung: видеотрансляция

Samsung Galaxy S10: текстовая трансляция

21.27 Триумф инноваций Samsung - так называют в компании Galaxy S10

21.25 Сейчас будет Galaxy S10! "Откройте сознание и приготовьтесь! Будущее начинается. Приготовтесь к приходу новой мобильной эры".

 

21.22 Новая эра на рынке смартфонов, новое десятилетие развития смартфонов, объявили в Samsung.

21.17 Новая категория, новое измерение новые территории - так топ-менеджеры Samsung называют Galaxy Fold

21.15 В продажу поступит 26 апреля. Стоимость - 1980 долларов

21.11 12 Гб оперативной памяти. Есть версия с 512 Гб памяти. Также есть возможность расширить ее с помощью карты памяти.

21.09 В устройстве две батареи. Два аккумулятора будут давать мощность смартфону на 4380 мАх.

21.08 Шесть камер - три на тыльной и три фронтальных

21.07 Первые живые фотографии Galaxy Fold. В открытом или закрытом состоянии можно одновременно находится в нескольких приложениях - смотреть ютуб, переписываться в мессенджере и гуглить.


 

21.06 Четыре цвета

 
21.05 Превращается из смартфона в планшет. Дисплей: 4,6 дюйма в сложенном состоянии,
7,3 дюйма в разложенном.

21.04 Представили складной Samsung Galaxy Fold

21.01 Началось

20.56 Через неделю Samsung представит мобильные телефоны более доступной A-серии.

20.55 Презентация новых флагманов должна начаться через пять минут.

20.54 Накануне презентации, конечно, произошло много утечек и "случайных" сливов. Так, на норвежском TV 2 случайно показали рекламу флагманов Galaxy S10 и S10+. В ролике показали дисплей Infinity 0, ультразвуковой экранный сканер отпечатков пальцев, тройную камеру, беспроводную зарядку и наушники Galaxy Buds.

Последняя важная особенность, которая не встречается ни у одного другого смартфона - возможность использовать Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+ в качестве внешнего аккумулятора для подзарядки других гаджетов беспроводным путем.

 

20.50 Добрый вечер! Компания сломала традиции и организовала шоу раньше времени: обычно новые продукты Samsung анонсирует на технологической выставке в Барселоне Mobile World Congress в конце февраля.

 

Что покажет Samsung на презентации 2019

Напомним, согласно утечкам, в новую серию войдут сразу пять смартфонов. Среди них Galaxy S10 Lite с 5.8-дюймовым дисплеем и одинарной камерой сзади, 6.1-дюймовый Galaxy S10 с двойной основной камерой и 6.44-дюймовый Galaxy S10+ с тройным объективом сзади и двойным на передней панели.

Две оставшиеся модели получат поддержку 5G-сетей и керамический корпус, а одна из них даже может быть складной. Также они будут эксклюзивом американского оператора Verizon.
 
Все пять смартфонов получат топовый процессор Snapdragon 855 или Exynos 9820 (в зависимости от рынка), от 6 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ пользовательского пространства. Стоимость новинок будет варьироваться от 750 до 1500 долларов.
 

Полные характеристики Samsung Galaxy S10, S10+ и S10e

Так, несмотря на ранее озвученные сведения, здесь говорится о 6,3’’ дисплее и аккумуляторе на 4100 мАч (ранее говорилось о 6,4’’ панели и батарейке на 4000 мАч). Аналогичные параметры у двух других устройств выглядят так: 6,1’’/3400 мАч у Galaxy S10 и 5,8’’/3100 мАч у Galaxy S10e (разрешение Full HD+, к слову).

Во всех трех случаях мы говорим об экране Infinity-O, выполненным по технологии Dynamic AMOLED и защищенным стеклом Gorilla Glass 6 (Gorilla Glass 5 у Galaxy S10e). У всех будет 10-Мп фронтальная камера f/1,9 с поддержкой записи 4К-видео (первые в мире) и распознавания лица, но у Galaxy S10+ будет еще и 8-Мп вспомогательный модуль f/2,2 спереди.

Технические характеристики Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+: 
  • Сеть: GSM/GPRS/EDGE (900/1800/1900 МГц), WCDMA/HSPA (900/2100 МГц), FDD-LTE (1, 3, 7), TD-SCDMA (34, 39), TD-LTE (40)
  • Платформа (на момент анонса): Android 9 Pie, прошивка One UI
  • Дисплей: Galaxy S10: 6,1”, 3040 х 1440 точек, Infinity-O, 19:9, Dynamic AMOLED, 550 ppi, 800 нит, Always On, стекло Gorilla Glass 6 | Galaxy S10+: 6,3”, 3040 х 1440 точек, Infinity-O, 19:9, Dynamic AMOLED, 522 ppi, 800 нит, Always On, стекло Gorilla Glass 6
  • Камера: тройная, 12 Мп, Dual Pixel, автофокус, вспышка, оптическая стабилизация изображения, f/1.5/2.4 + 12 Мп телефото, f/2.4, оптическая стабилизация изображения, автофокус + 16 Мп широкоульная, f/2.2, фиксированный фокус, обзор до 123 градусов, светодиодная вспышка, Live Focus, запись видео 4K@60fps, HD@960fps
  • Фронтальная камера: 10 Мп, f/1.9, AR Emoji, запись видео в формате 4К | двойная: 10 Мп, f/1.9, AR Emoji, запись видео в формате 4К + 8 Мп, f/2.2, Live Focus
  • Процессор: 8 ядер (2+2+4), 8 нм, 64 бит, Exynos 9820 | 8 ядер, до 2,8 ГГц, 7 нм, 64 бит, Snapdragon 855 (в некоторых регионах)
  • Графический чип: Mali-G76MP12 | Adreno 640
  • ОЗУ: 6/8 ГБ | 6/8/12 ГБ
  • Внутренняя память: 128/512 ГБ | 128/512 ГБ/1 ТБ
  • Карта памяти: microSD до 512 ГБ
  • GPS и ГЛОНАСС
  • Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), MIMO
  • Bluetooth 5.0 LE
  • NFC
  • USB Type-C 3.1
  • Два слота Nano-SIM
  • Акселерометр, геомагнитный датчик, гироскоп, датчик рассеянного освещения RGB, датчик приближения, барометр, датчик Холла, сканер отпечатка пальца в экране, датчик измерения сердечного ритма
  • Стереодинамики AKG
  • 3,5-мм разъем (наушники AKG в комплекте)
  • Защита от влаги и пыли IP68
  • Аккумулятор: 3400 | 4100 мАч, беспроводная зарядка, реверсная беспроводная зарядка
  • Размеры: толщина 7,8 мм
  • Вес: 157 г | 175 г
Технические характеристики Samsung Galaxy S10e: 
 
  • Сеть: GSM/GPRS/EDGE (900/1800/1900 МГц), WCDMA/HSPA (900/2100 МГц), FDD-LTE (1, 3, 7), TD-SCDMA (34, 39), TD-LTE (40)
  • Платформа (на момент анонса): Android 9 Pie, прошивка One UI
  • Дисплей: 5,8”, 2280 х 1080 точек, Infinity-O, 19:9, Dynamic AMOLED, 438 ppi, 800 нит, Always On, стекло Gorilla Glass 5
  • Камера: двойная, 12 Мп, Dual Pixel, автофокус, вспышка, оптическая стабилизация изображения, f/1.5/2.4 + 16 Мп широкоульная, f/2.2, фиксированный фокус, обзор до 123 градусов, светодиодная вспышка, Live Focus, запись видео 4K@60fps, HD@960fps
  • Фронтальная камера: 10 Мп, f/1.9, AR Emoji, запись видео в формате 4К
  • Процессор: 8 ядер (2+2+4), 8 нм, 64 бит, Exynos 9820 | 8 ядер, до 2,8 ГГц, 7 нм, 64 бит, Snapdragon 855 (в некоторых регионах)
  • Графический чип: Mali-G76MP12 | Adreno 640
  • ОЗУ: 6/8 ГБ
  • Внутренняя память: 128/256 ГБ
  • Карта памяти: microSD до 512 ГБ
  • GPS и ГЛОНАСС
  • Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), MIMO
  • Bluetooth 5.0 LE
  • NFC
  • USB Type-C 3.1
  • Два слота Nano-SIM
  • Акселерометр, геомагнитный датчик, гироскоп, датчик рассеянного освещения RGB, датчик приближения, барометр, датчик Холла, сканер отпечатка пальца, датчик измерения сердечного ритма
  • Стереодинамики AKG
  • 3,5-мм разъем (наушники AKG в комплекте)
  • Защита от влаги и пыли IP68
  • Аккумулятор: 3100 мАч, беспроводная зарядка, реверсная беспроводная зарядка
  • Размеры: толщина 7,9 мм
  • Вес: 150 г

Видео нового Samsung Galaxy S10

 

 

 

Samsung Galaxy S10 (фото)

 

Особенности Galaxy S10

 

Одним лишь дизайном, экраном и новым процессором завоевать топы продаж уж точно не получится. Поэтому, Самсунг Галакси S10 попросту обязан иметь свои особенности. Всем известно, что уже продолжительное время специалисты Samsung работают над внедрением сканера отпечатка пальца в дисплей устройства.
 
Однако, пока не удалось добиться желаемого результата. По прогнозам критиков, к релизу Galaxy S10 корейские разработчики должны закончить работу над сканером отпечатка пальца в дисплее.
 
Кроме того, не стоит также забывать о том, что Samsung пока так и не представил свой аналог технологии Face ID, которая пользуется успехом у пользователей iPhone X. Сканер радужки глаза и лица даже в одновременном тандеме не обеспечивает того комфорта использования, который предоставляет компания Apple.
 
Сравнивать безопасность Face ID и сканера лица и радужки глаза Samsung попросту не имеет смысла - увы, фруктовый победитель очевиден.
 
 
 

 

 
 
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