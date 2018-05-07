Президент Эстонии на три дня приедет в Украину

Источник: Корреспондент.net

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетит Украину с официальным визитом, который назначен на 22-24 мая.

Запланированы встречи Кальюлайд с президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом, вице-премьером Иванной Климпуш-Цинцадзе и спикером Верховной Рады Украины Андреем Парубием. Кроме того, лидер Эстонии выступит на бизнес-семинаре в Киеве и пообщается с местными предпринимателями.

Также Кальюлайд также планирует посетить Восточную Украину, встретиться с главой Харьковской ОГА и узнать о ходе восстановления пострадавших во время боевых действий районов.

В завершение своего визита Кальюлайд посетит финал Лиги чемпионов, который состоится на НСК Олимпийский 26 мая.