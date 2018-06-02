Президент Эстонии требует называть ситуацию в Донбассе войной

По мнению Кальюлайд, на международном уровне по-прежнему используются эвфемизмы, такие как "административная граница" или "замороженный конфликт".

"Основанный на правилах, демократический и либеральный мировой порядок сохранится, только если мы больше не будем притворяться, что на нас не оказывают давление те, кто считает, что интересы более сильных важнее свободы государств и народов", - уверена президент Эстонии.

В конце мая Эстония впервые провела ежегодные военные учения совместно с вооруженными силами Швеции.