Президент ГП Антонов уходит с поста

Источник: КорреспонденТ.net

Президент государственного авиапредприятия Антонов Александр Коцюба решил покинуть свой пост, сообщается на сайте Укроборонпрома, в состав которого входит предприятие.

"Он (Коцюба − ред.) успешно руководил ведущим украинским авиастроительным предприятием больше года. За это время Антонов отправил в первый полет Ан-132D, нарастил финансовые показатели, усилил позиции на мировом рынке и расширил партнерство с мировыми гигантами", − говорится в сообщении.

Отмечается, что Коцюба активно развивал предприятие, работал над реформированием его подразделений в соответствии с международными нормами и "показал себя как успешный менеджер".