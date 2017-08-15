15.08.2017
Президент ГП Антонов уходит с поста
Источник: КорреспонденТ.net
Президент государственного авиапредприятия Антонов Александр Коцюба решил покинуть свой пост, сообщается на сайте Укроборонпрома, в состав которого входит предприятие.
"Он (Коцюба − ред.) успешно руководил ведущим украинским авиастроительным предприятием больше года. За это время Антонов отправил в первый полет Ан-132D, нарастил финансовые показатели, усилил позиции на мировом рынке и расширил партнерство с мировыми гигантами", − говорится в сообщении.
Отмечается, что Коцюба активно развивал предприятие, работал над реформированием его подразделений в соответствии с международными нормами и "показал себя как успешный менеджер".
По данным пресс-службы госконцерна, Коцюба решил сменить сферу деятельности и вернуться в частный бизнес.
Госпредприятие Антонов ведущий украинский разработчик и производитель авиатехники, признанный мировой лидер по производству транспортных самолетов самого широкого назначения. Предприятие сотрудничает с 76 странами мира. По решению Кабмина, с апреля 2015 года входит в состав госконцерна Укроборонпром.
Госпредприятие Антонов ведущий украинский разработчик и производитель авиатехники, признанный мировой лидер по производству транспортных самолетов самого широкого назначения. Предприятие сотрудничает с 76 странами мира. По решению Кабмина, с апреля 2015 года входит в состав госконцерна Укроборонпром.
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