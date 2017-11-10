Президент хочет, чтобы украинцы знали несколько языков

Источник: Корреспондент.net

Вдобавок к государственному языку граждане Украины желательно должны знать несколько других. Об этом, комментируя закон об образовании, заявил президент Петр Порошенко.

По его словам, благодаря реформе в сфере образования, будут лучше защищены права представителей нацменьшинств, но украинский язык будет в приоритете.

"Мы приняли новую и амбициозную реформу образования. Есть и еще одна важная вещь: мы возвращаем украинский язык украинцам с малых лет. Да, защищая национальные меньшинства. Но на украинском языке будет говорить каждый украинец. Желательно, чтобы еще на нескольких других", - сказал он.