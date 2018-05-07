Президент Италии предложил сформировать "нейтральное правительство"

Популистские партии "Лига" и "Движение 5 звезд" уже дали понять в ответ на предложение президента, что не поддержат "нейтральное правительство". Они настаивают на проведении досрочных выборов 8 июля.

Правительственный тупик

Парламентские выборы в Италии прошли 4 марта, но не выявили явного победителя. "Движение 5 звезд" заручилось поддержкой почти трети избирателей. Однако лучший результат на выборах показала коалиция правоцентристских сил в составе партий "Вперед, Италия", "Лига" и "Братья Италии", которая набрала 37 процентов голосов. Демократическая партия Италия, правившая последние годы, получила лишь 19 процентов и объявила о переходе в оппозицию.

В итоге ни одна из политических сил не имеет большинства в парламенте, достаточного для создания нового правительства, а попытки провести коалиционные переговоры до сих пор остаются безуспешными.