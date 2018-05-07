Президент Италии предложил сформировать "нейтральное правительство"
Источник: DW
Президент Италии Серджо Маттарелла выступает за формирование "нейтрального правительства", которое должно управлять страной до конца 2018 года. Вечером в понедельник, 7 мая, глава государства призвал все партии поддержать такое временное решение после провала последнего раунда предварительных консультаций по созданию правительства. В противном случае он намерен на осень или уже на июль назначить досрочные выборы.
Правительственный тупик
Парламентские выборы в Италии прошли 4 марта, но не выявили явного победителя. "Движение 5 звезд" заручилось поддержкой почти трети избирателей. Однако лучший результат на выборах показала коалиция правоцентристских сил в составе партий "Вперед, Италия", "Лига" и "Братья Италии", которая набрала 37 процентов голосов. Демократическая партия Италия, правившая последние годы, получила лишь 19 процентов и объявила о переходе в оппозицию.
В итоге ни одна из политических сил не имеет большинства в парламенте, достаточного для создания нового правительства, а попытки провести коалиционные переговоры до сих пор остаются безуспешными.