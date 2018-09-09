Президент Молдовы попал в ДТП

Источник: Корреспондент.net

Президент Молдовы Игорь Додон попал в дорожную аварию, сообщают местные СМИ со ссылкой на генеральный инспекторат полиции.

Согласно сообщению, авария произошла в районе Хынчешть утром в воскресенье, 9 сентября. Машина Мерседес S-класса, в которой ехал глава государства, перевернулась.

По данным полиции, Додон госпитализирован, но о его состоянии ничего не сообщается. В аварии также пострадал автомобиль Службы государственной охраны, который ехал в президентском кортеже.



