09.09.2018
Президент Молдовы попал в ДТП
Источник: Корреспондент.net
Президент Молдовы Игорь Додон попал в дорожную аварию, сообщают местные СМИ со ссылкой на генеральный инспекторат полиции.
Согласно сообщению, авария произошла в районе Хынчешть утром в воскресенье, 9 сентября. Машина Мерседес S-класса, в которой ехал глава государства, перевернулась.
По данным полиции, Додон госпитализирован, но о его состоянии ничего не сообщается. В аварии также пострадал автомобиль Службы государственной охраны, который ехал в президентском кортеже.
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