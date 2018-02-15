Президент Польши опротестовал положения с оборотами "украинские националисты" и "Восточная Малопольша" в законе об ИНП

Источник: Українські новини

Президент Польши Анджей Дуда, отправляя в Конституционный суд заявление об исследовании соответствия закона про Институт национальной памяти с Конституцией страны, опротестовал положения обновленного закона о ИНП, в которых использованы обороты "украинские националисты" и "Восточная Малопольша".

Отмечается, что в обновленном законе говорится о "действиях, совершенных украинскими националистами в 1925-1950 годах, состоящие в использовании насилия, террора и других форм нарушения прав человека в отношении отдельных лиц и групп людей". В законе также указано, что такими преступлениями были "участие украинских националистов в уничтожении евреев и совершенные ими убийства граждан ІІ РП на Волыни и в Восточной Малопольше".

Информация о представлении президента в КС называется "Противодействие фальсификации польской истории; защита доброго имени Республики Польша и польского народа".