Президент Польши посетит Украину 13 декабря

Источник: Корреспондент.net

Президент Польши Анджей Дуда посетит Украину в среду, 13 декабря. Об этом сообщается на официальном сайте главы польского государства.

"Основной темой переговоров станет политика безопасности в контексте ситуации на востоке Украины", – говорится в сообщении.

Дуда прибудет в Харьков, запланирована его встреча с главой украинского государства.

"Президент Республики Польша встретится с президентом Петром Порошенко, наблюдателями от наблюдательной миссии ОБСЕ и представителями ПРООН. Он также почтит память убитых НКВД польских солдат, похороненным на Кладбище жертв тоталитаризма в Харькове", – сообщается на сайте польского президента.