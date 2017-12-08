08.12.2017
Президент Польши посетит Украину 13 декабря
Источник: Корреспондент.net
Президент Польши Анджей Дуда посетит Украину в среду, 13 декабря. Об этом сообщается на официальном сайте главы польского государства.
"Основной темой переговоров станет политика безопасности в контексте ситуации на востоке Украины", – говорится в сообщении.
Дуда прибудет в Харьков, запланирована его встреча с главой украинского государства.
"Президент Республики Польша встретится с президентом Петром Порошенко, наблюдателями от наблюдательной миссии ОБСЕ и представителями ПРООН. Он также почтит память убитых НКВД польских солдат, похороненным на Кладбище жертв тоталитаризма в Харькове", – сообщается на сайте польского президента.
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