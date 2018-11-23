Президент Словакии заявил, что Украину ждут в ЕС
Источник: Корреспондент.net
"Я вижу задачу Словакии как доброго соседа говорить о том и акцентировать на том, что мы в Европейском Союзе, в НАТО все ждем, что Украина будет частью, будет составляющей нашей (объединенной - ред.) Европы", - сказал Киска.
По его словам, процесс реформ, которые необходимо осуществить на пути к членству Украины в этих международных объединениях, является сложным, иногда мучительным, но очень важно разъяснить всем украинским гражданам их необходимость.
Киска подчеркнул, что за последние четыре года в Украине было сделано гораздо больше, чем за предыдущие десятки лет, несмотря на сложности, реформы проводятся, и Украина движется вперед в направлении ЕС.
"На каждом саммите в Евросоюзе я напоминаю о том, что надо не забывать об Украине, о том, как много она делает, о реформах и о том, как мы видим будущее Украины", - заверил Киска.