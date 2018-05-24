Президент Венесуэлы Мадуро принес присягу на новый срок

Источник: DW

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, после спорного переизбрания на пост главы государства, принес присягу на новый президентский срок. Мадуро, правящий страной с 2013 года, принес присягу перед председателем Конституционного суда Делси Родригес в Каракасе в четверг, 24 мая. Новый шестилетний срок пребывания Мадуро на посту главы государства официально начинается лишь 10 января.

По итогам голосования на выборах 20 мая ЦИК Венесуэлы объявил о победе действующего президента, набравшего около 70 процентов. Таким образом, Николас Мадуро обеспечил себе пребывание на посту президента Венесуэлы до 2025 года. Избирательный совет 22 мая официально объявил его победителем.

Скандальные выборы в Венесуэле

В преддверии выборов многие представители оппозиции были отстранены от участия в них либо заключены в тюрьмы. Некоторым из них пришлось уехать за рубеж. Главный оппозиционный альянс Венесуэлы MUD бойкотировал голосование, активность избирателей была ниже 50 процентов. Целый ряд государств Латинской Америки не признали результатов голосования и обещали в знак протеста отозвать своих послов в Венесуэле. США усилили санкции против правительства в Каракасе.

Мадуро обвиняют в стремлении уничтожить демократию в Венесуэле. После многомесячных массовых протестов в 2017 году, в ходе которых погибли 125 человек, Мадуро через учредительное собрание де-факто лишил полномочий парламент, где оппозиция имела большинство. Венесуэла переживает также глубокий экономический кризис, в стране не хватает продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости.