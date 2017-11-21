21.11.2017
Президент Зимбабве Мугабе подал в отставку
Источник: 112.ua
Спикер парламента Зимбабве заявил, что президент Роберт Мугабе, который руководил страной 37 лет, ушел в отставку, сообщает агентство Associated Press.
Парламент Зимбабве проголосовал за импичмент Роберту Мугабе. После этого политик подал в отставку.
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