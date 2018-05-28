Президенты призвали Польшу и Украину к единению

Источник: Корреспондент.net

Пять экс-президентов Украины и Польши - Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Александр Квасьневский и Бронислав Коморовский - подписали совместное обращение с призывом к примирению между народами. Об этом в понедельник, 28 мая, на своей странице в соцсети сообщил журналист Виталий Портников.

Судя по тексту обращения, которое журналист опубликовал в комментариях к посту, президенты назвали польско-украинское примирение стратегически важным для безопасности восточного фланга НАТО и ЕС.

Бывшие главы государств подчеркнули необходимость уважать могилы жертв польско-украинских конфликтов, потому что ничего в истории не удастся вытереть или сделать недействительным.

Они призвали к защите процесса примирения между польским и украинским народами.

"Призываем вести постоянный, терпеливый диалог, сопротивляться националистической позиции и экстремистским проявлениям, учить, опираясь на правду и достоверные исторические источники, почитая друг друга, укреплять сотрудничество историков и высших учебных заведений, людей культуры и искусства, учителей и воспитателей - всех, кто формирует знания, мышление и чувствительность граждан наших стран, особенно молодого поколения", - говорится в обращении.