При атаках вблизи Дамаска погибли около 30 мирных жителей

Источник: DW

В результате атак вблизи Дамаска погибли не менее 28 мирных жителей. Об этом сообщает базирующийся в Лондоне Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR) в четверг, 4 января. По его информации, среди погибших - 7 детей и более 10 женщин.

Как утверждают правозащитники, удары по подконтрольным повстанцам территориям нанесли наземные войска президента Сирии Башара Асада при поддержке авиации РФ. Так, в результате нападения на город Мисраба в регионе Восточная Гута погибли 19 мирных жителей, в соседнем населенном пункте Ирбин - шесть человек. О нападениях на жилые районы в этом регионе сообщила также гуманитарная организация "Белые каски".