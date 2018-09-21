21.09.2018
При крушении парома в Танзании погибли 136 человек
Источник: DW
Число жертв крушения парома "MV Nyerere" на озере Виктория в Танзании достигло 136 человек. Об этом сообщает в пятницу, 21 сентября, агентство Reuters со ссылкой на главу полиции страны. Последний не исключил, что число погибших может увеличиться.
Удалось спасти 37 человек, находившихся на пароме. Однако точное число пассажиров до сих пор неизвестно. Reuters сообщает, что на борту находились более 300 человек, тогда как по данным телеканала CNN, паром перевозил от 400 до 500 пассажиров.
По утверждению главы округа Укереве Джорджа Ньямаха, на борту парома, затонувшего накануне в южной части озера, кроме пассажиров, находились мешки с кукурузой и цементом Причина крушения на данный момент неизвестна. Ранее к подобным происшествиям в регионе неоднократно приводил перегруз судов, отмечает агентство AFP.
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