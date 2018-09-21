При крушении парома в Танзании погибли 136 человек

Источник: DW

Число жертв крушения парома "MV Nyerere" на озере Виктория в Танзании достигло 136 человек. Об этом сообщает в пятницу, 21 сентября, агентство Reuters со ссылкой на главу полиции страны. Последний не исключил, что число погибших может увеличиться.

Удалось спасти 37 человек, находившихся на пароме. Однако точное число пассажиров до сих пор неизвестно. Reuters сообщает, что на борту находились более 300 человек, тогда как по данным телеканала CNN, паром перевозил от 400 до 500 пассажиров.