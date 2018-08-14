При обрушении моста в Италии погибли не менее 35 человек
Источник: Корреспондент.net
Количество погибших при обрушении моста в итальянской Генуе увеличилось до 35 человек, сообщает газета La Rebubblica со ссылкой на последние официальные данные.
Также отмечается, что местные власти подтвердили, что в результате обвала моста погиб 9-летний мальчик, который был в машине, разбитой виадуком.
Министр транспорта и инфраструктуры Италии Данило Тонинелли в интервью гостелевидению Италии Rai сказал, что причиной обрушения моста в Генуе стали серьезные недостатки в текущем обслуживании объекта.
Тонинелли отметил, что конкретных ответственных называть пока рано. Также он исключил связь трагедии с ремонтными работами, проводившимися в последнее время на объекте.
По мнению министра, чтобы подобные трагедии не происходили в такой цивилизованной стране, как Италия, техобслуживание должно быть на первом месте. Он также подчеркнул, что тот, кто будет признан виновным, "должен заплатить полностью".