При обрушении моста в Италии погибли не менее 35 человек

При этом ранения получили 14 человек, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. Без вести пропавшими считаются 10 человек.

Также отмечается, что местные власти подтвердили, что в результате обвала моста погиб 9-летний мальчик, который был в машине, разбитой виадуком.

Министр транспорта и инфраструктуры Италии Данило Тонинелли в интервью гостелевидению Италии Rai сказал, что причиной обрушения моста в Генуе стали серьезные недостатки в текущем обслуживании объекта.

Тонинелли отметил, что конкретных ответственных называть пока рано. Также он исключил связь трагедии с ремонтными работами, проводившимися в последнее время на объекте.

По мнению министра, чтобы подобные трагедии не происходили в такой цивилизованной стране, как Италия, техобслуживание должно быть на первом месте. Он также подчеркнул, что тот, кто будет признан виновным, "должен заплатить полностью".