При столкновениях на границе Израиля с сектором Газа пострадали более 430 человек
Источник: DW
В результате очередного столкновения между палестинцами и израильскими силами безопасности на границе Израиля с сектором Газа в пятницу, 4 мая, пострадали более 430 демонстрантов, большинство из них - в результате применения слезоточивого газа, сообщает информационное агентство Reuters.
Многодневная акция протеста
30 марта около 20 тысяч палестинцев вышли на многодневную акцию протеста "Великий день возвращения". Накануне вдоль границы сектора Газа с Израилем для участников акции были оборудованы пять палаточных лагерей. Израильтяне стянули к сектору Газа значительные подкрепления в связи с протестами, которые продлятся до середины мая.
Покинувшие палестинские земли после создания государства Израиль в 1948 году беженцы, численность которых вместе с потомками приближается к пяти миллионам, добиваются права на возвращение. Израильские власти отвергают их требования. В результате столкновений с израильскими военными с 30 марта были убиты не менее 50 палестинцев, свыше 7 тысяч человек получили ранения.