При столкновениях на границе Израиля с сектором Газа пострадали более 430 человек

По информации представителей армии Израиля, в пятницу в шести местах на границе с сектором Газа собрались около 10 тысяч палестинцев. По сравнению с предыдущими акциями протеста, количество демонстрантов снизилось, отмечает агентство AP. При этом группа протестующих попыталась пересечь границу.

Многодневная акция протеста

30 марта около 20 тысяч палестинцев вышли на многодневную акцию протеста "Великий день возвращения". Накануне вдоль границы сектора Газа с Израилем для участников акции были оборудованы пять палаточных лагерей. Израильтяне стянули к сектору Газа значительные подкрепления в связи с протестами, которые продлятся до середины мая.

Покинувшие палестинские земли после создания государства Израиль в 1948 году беженцы, численность которых вместе с потомками приближается к пяти миллионам, добиваются права на возвращение. Израильские власти отвергают их требования. В результате столкновений с израильскими военными с 30 марта были убиты не менее 50 палестинцев, свыше 7 тысяч человек получили ранения.