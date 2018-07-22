При взрыве в Марьинке пострадали два человека

Источник: Корреспондент.net

В прифронтовой Марьинке произошел взрыв на территории частного двора, в результате которого пострадали двое гражданских. Об этом сообщает полиция Донецкой области в воскресенье, 22 июля.

По предварительным данным, хозяин дома вместе с другим мужчиной во время осмотра двора дома, в котором временно не проживают, услышали хлопок и последующий взрыв.

"Один из пострадавших наступил в собственном дворе на взрывной предмет, в результате чего произошел взрыв", - рассказали полицейские.

Отмечается, что мужчины в возрасте 45 и 43 года получили осколочные ранения тела. Их госпитализировали в больницу города Курахово. Сейчас их жизням ничего не угрожает.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье за террористический акт (ст. 258 УК).