При взрыве в Париже пострадал украинец

Источник: Корреспондент.net

В результате взрыва в пекарне в центре Парижа незначительные повреждения получил гражданин Украины.

"Мужчина проживал в гостинице напротив дома, где произошел взрыв, и получил незначительные повреждения", - сказал дипломат.

По его словам, украинцу оказали необходимую консульскую помощь. Он в удовлетворительном состоянии.