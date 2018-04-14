При взрыве в секторе Газа погибли 4 человека

В свою очередь, израильская сторона отрицает обвинения. Израилю "неизвестно о каких-либо обстрелах" в регионе, заявил представитель армии.

Местные жители опознали в погибших членов военизированной группировки "Палестинский исламский джихад", сообщает агентство Reuters. Позднее группировка, не вдаваясь в подробности, подтвердила гибель четырех своих членов в ходе "подготовительных мероприятий".

Столкновения с израильскими военными

30 марта около 20 тысяч палестинцев вышли на многодневную акцию протеста "Великий день возвращения". Накануне вдоль границы сектора Газа с Израилем для участников акции были оборудованы пять палаточных лагерей. Израильтяне в связи с акцией протеста стянули к сектору Газа значительные подкрепления.

В результате столкновений с израильскими военными с 30 марта были убиты не менее 35 палестинцев, свыше 1500 получили ранения. Это наибольшее число жертв с 2014 года, когда израильские военные провели в секторе Газа операцию под кодовым названием "Нерушимая скала".