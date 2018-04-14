При взрыве в секторе Газа погибли 4 человека
Источник: DW
В результате взрыва в 100 метрах от границы сектора Газа с Израилем погибли 4 палестинца. Об этом сообщили в субботу, 14 апреля, представители Палестинской национальной автономии. Взрыв, при котором еще несколько человек были ранены, вызван танковым обстрелом со стороны Израиля, утверждают палестинцы.
Местные жители опознали в погибших членов военизированной группировки "Палестинский исламский джихад", сообщает агентство Reuters. Позднее группировка, не вдаваясь в подробности, подтвердила гибель четырех своих членов в ходе "подготовительных мероприятий".
Столкновения с израильскими военными
30 марта около 20 тысяч палестинцев вышли на многодневную акцию протеста "Великий день возвращения". Накануне вдоль границы сектора Газа с Израилем для участников акции были оборудованы пять палаточных лагерей. Израильтяне в связи с акцией протеста стянули к сектору Газа значительные подкрепления.
В результате столкновений с израильскими военными с 30 марта были убиты не менее 35 палестинцев, свыше 1500 получили ранения. Это наибольшее число жертв с 2014 года, когда израильские военные провели в секторе Газа операцию под кодовым названием "Нерушимая скала".