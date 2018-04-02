02.04.2018
Прибыль Газпрома упала до минимума за 15 лет
Источник: Корреспондент.net
Чистая прибыль головной компании ПАО Газпром по российским стандартам в 2017 году упала более чем в четыре раза – до 100,297 млрд рублей с 411,425 млрд рублей в 2016 году.
"Таким образом, прибыль головной компании упала до минимального значения за последние 15 лет. В последний раз меньше 100 миллиардов рублей общество зарабатывало в 2002 году (53 млрд рублей). В опубликованной отчетности компания последовала маркетинговым приемам, удержав показатель чистой прибыли в трехзначном показателе, однако в самом его минимальном значении", – говорится в сообщении.
Отмечается, что выручка ПАО выросла на 9,6% – до 4,313 млрд рублей, а валовая прибыль – лишь на 3,36%, до 1,766 трлн рублей.
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