Прибыль Укрнафты выросла почти втрое

Источник: КорреспонденТ.net

Чистая прибыль Укрнафты в январе-сентябре этого года выросла в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,97 млрд гривен. Об этом сообщила компания в системе раскрытия информации НКЦБФР

Как говорится в финотчетности компнаии, чистый доход от реализации продукции вырос на 30,2% (на 4 млрд 621,378 млн грн) – до 19 млрд 921,978 млн грн, а валовая прибыль 15,8% (на 1 млрд 248,817 млн грн) – до 9 млрд 173,346 млн грн.

Как сообщалось, Укрнафта является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны.

Нафтогазу принадлежит 50%+1 акция Укрнафты, группе компаний Приват, – порядка 42% акций.