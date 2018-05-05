Приднепровская ТЭС возобновила работу

Источник: Корреспондент.net

Приднепровская ТЭС в субботу, 5 мая, смогла запустить восьмой энергоблок и работа станции была восстановлена. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ДТЭК.

В данный момент энергетики пытаются запустить седьмой энергоблок.

"Сегодня в 0 часов 11 минут ДТЭК Приднепровская ТЭС возобновила генерацию электроэнергии. Энергетики ввели в работу энергоблок №8, который работает на газовом угле. По состоянию на 8 часов утра 5 мая энергоблок несет нагрузку 110 МВт. Восстановительные работы на энергоблоке №7 продолжаются", - сказано в сообщении.