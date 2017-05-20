Приднестровье: Украина блокирует транзит грузов

Мир

16.05.2017

Трамп назвал "очень успешной" встречу с Лавровым, во время которой он, возможно, раскрыл секретные данные

Президент США Дональд Трамп назвал "очень-очень успешной" встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Вашингтоне, где, возможно он предоставил главе МИД секретную информацию. Об этом Трамп сказал журналистам в Белом доме после совместного заявления с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает "Интерфакс-Украина".