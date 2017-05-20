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Приднестровье: Украина блокирует транзит грузов

Источник: КорреспонденТ.net

20.05.2017

"Министр сельского хозяйства и природных ресурсов" самопровозглашенного Приднестровья Ефимий Коваль сообщил, что Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей запретила транзит грузов в Приднестровье через территорию Украины, передает пресс-служба республики.
 
 
По словам приднестровского "министра", в документе украинской стороны сказано, что с 20 мая пропуск подконтрольных грузов в режиме транзита через территорию Украины, которые направляются в Приднестровье, будут осуществляться только при условии согласования с Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов Республики Молдова.
 
Предыдущие согласования транзита по территории Украины в приднестровском направлении признаны недействительными. 
 
Коваль добавил, что "за 2017 год подано 83 заявки на 293 машины и перевезено в Приднестровье более шести тысяч тонн грузов, которые поступают в республику через украинский порт из 29 стран мира". Он также отметил, что "решение Украины отрицательно скажется на продовольственном обеспечении республики".
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