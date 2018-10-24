01.01.1970
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ СПЕЦИАЛИСТОВ
Источник: ООО "МЭЙКБУД"
- ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ РУЧНОЙ И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
- ГАЗОРЕЗЧИКИ
- МОНТАЖНИКИ ПО МОНТАЖУ СТАЛЬНЫХ И Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ
- СЛЕСАРИ – РЕМОНТНИКИ
- РАЗНОРАБОЧИЕ
- ОТДЕЛОЧНИКИ
- ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
- КРОВЕЛЬЩИКИ
- СПЕЦИАЛИСТЫ ВСЕХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
- СЛЕСАРИ ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
- КЛАДОВЩИК
- БУХГАЛТЕР
Достойный уровень заработной платы,
официальное трудоустройство, соц.пакет,
обучение за счет предприятия.
Телефон: (097) 778-60-84
(098) 676-80-94
Новости раздела
Город
24.10.2018
Центр розвитку підприємництва та бізнесу на платформі БФ «Карітас Маріуполь» проводить набір до Бiзнес школи
Проект спрямований на пiдтримку започаткування, розвиток або вiдновлення пiдприємницької дiяльностi
Город
30.09.2018
В Мариуполе прошла акция за чистый воздух
В городском совете Мариуполя акцию назвали "несанкционированным и политическим митингом", который мешает подготовке к Дню города.
Город
10.08.2018
В Мариуполе обнаружили склад оружия
Все изъятое оружие в ходе обыска направлено на экспертизу, а его владелец устанавливается.
Город
21.07.2018
Над Мариуполем пролетели военные штурмовики СУ-25 и ударный вертолет МИ-24
Над Мариуполем пролетели военные штурмовики вертолет
Город
15.06.2018
В Мариуполе усилили меры безопасности
В Мариуполе сформированы 58 пеших патрулей, девять автопатрулей и 10 экипажей патрульной полиции.
Город
12.05.2018
Материалы о причастности военных РФ к обстрелу Мариуполя переданы в суд ООН
В результате обстрела жилого микрорайона Мариуполя в январе 2015 года, погиб 31 и были ранены 117 мирных жителей. Материалами по этому делу рассмотрят в международном суде.
Город
02.05.2018
Под Мариуполем пропал боец ВСУ
Сепаратисты активно применяют артиллерию и минометы, пытался вытеснить подразделения ВСУ с занятых позиций.
Город
01.04.2018
В Мариуполе фанаты подрались с полицией
Полицейские задержали нескольких болельщиков Динамо. На их защиту бросились фанаты обеих футбольных команд, надев балаклавы. В сторону правоохранителей полетели камни и фаера.
Город
22.03.2018
Карітас Маріуполь завершив відбір на грантову програму для громад, що опинились в зоні збройного конфлікту, вимушено переміщених осіб та громад, які прийняли ВПО.
Пріоритет надавався проектам, що створюють робочі місця, покращують інфраструктуру населених пунктів, пропагують здоровий спосіб життя, сприяють освіті населення та підвищують роль інститутів громадянського суспільства.
Город
19.03.2018
Пам'ятка з контактами аварійних і диспетчерських служб комунальних підприємств Маріуполя та з телефонами для передачі даних приладів обліку
Важлива інформація
Город
17.02.2018
ДТЭК Донецкоблэнерго напоминает своим клиентам: реестр на субсидии формируется автоматически
ДТЭК Донецкоблэнерго напоминает своим клиентам, что предоставлять копии ИНН в офис энергокомпании нет необходимости
Город
15.02.2018
Осуществляем подготовку плавсостава и проводим профессионально-техническое обучение и повышение квалификации по профессиям рядового состава
Система управления качеством в центре сертифицирована и соответствует Международному стандарту ISO 9001-2009. Лицензией Министерства образования и науки Украины АЕ №636346 от 31.03.2015г.
Город
19.01.2018
Грандиозное открытие самых доступных IT-курсов в Мариуполе!
Тебе 60, и ты стремишься идти в ногу со временем? Студент, который хочет зарабатывать в сфере IT? Или же ты родитель, который хочет чтобы его ребенок знал про ПК больше чем просто инструмент для Майнкрафта?
Город
08.01.2018
Рождественские встерчи с патрульными
Мероприятие проходило на площади Воинов Освободителей и собрало большое количество взрослых и детей.
Город
28.12.2017
В Мариуполе двум врачам судебно-медицинской экспертизы грозит до 8 лет лишения свободы
В Мариуполе будут судить двух патологоанатомов.
Город
12.12.2017
Під облікова молодь Приморського районного сектору Маріупольського міського відділу з питань пробації долучилася до святкування Дня прав людини
Даний захід відбувся на базі Центру підтримки сім'ї за участю спеціалістів та юристів Приморського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
Город
12.12.2017
З 19 грудня по 14 січня на Театральній площі нашого міста почне свою роботу «Маріупольський ярмарок»
Смачна їжа та напої, резиденція Діда Мороза, святкова ялинка, незвичайні об'єднуючі локації та фотозони, зимові розваги і ще багато цікавих сюрпризів чекає кожного, хто завітає до нас на свято.