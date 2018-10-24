ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ СПЕЦИАЛИСТОВ

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Грандиозное открытие самых доступных IT-курсов в Мариуполе!

Тебе 60, и ты стремишься идти в ногу со временем? Студент, который хочет зарабатывать в сфере IT? Или же ты родитель, который хочет чтобы его ребенок знал про ПК больше чем просто инструмент для Майнкрафта?