Приходите после выборов. Волкер о Донбассе

Источник: Корреспондент.net

На выходных весь отечественный политический бомонд гулял на традиционном форуме Yalta European Strategy. Одним из главных гостей мероприятия стал специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер.

Волкер в отличии от большинства участников дискуссии не только говорит, но и отвечает за определенные действия. Поэтому его месседжи особо интересны.

Корреспондент.net собрал главные из них.

О перспективах Донбасса

Волкер считает, что продвижения в переговорах с Россией не будет по меньшей мере до выборов в Украине. По его мнению, президент России Владимир Путин не желает вести переговоры по любым вопросам, связанным с конфликтом в Украине, как минимум до президентских выборов в Украине в марте 2019 года или "пока (президент Петр) Порошенко при власти".

Спецпредставитель Госдепа отметил, что выдвигал помощнику Путина Владиславу Суркову несколько инициатив после их последней встречи в Дубаи в январе, но не получил ответа.

По словам Волкера, в январе Сурков проявил интерес к идее поэтапного развертывания миссии миротворцев на Донбассе, однако с тех пор россияне "отступили и имели некоторые возражения".

Новая встреча возможна, но "сейчас ничего не запланировано", добавил он.

Отдельно Волкер отметил, что на Донбассе с 2014 года в результате вооруженного конфликта были убиты больше людей, чем в боснийской Сребренице в середине 1990-х годов.

Волкер подчеркнул, что на востоке Украины продолжается "горячая война", которая приводит к "катастрофическим последствиям для местного населения".

"Более 10 000 человек погибли - это больше, чем в Сребренице. Более 1,5 миллиона человек были перемещены. Это, наверное, самое большое перемещения европейского населения со времени Второй мировой войны", - сказал Волкер.

"И этот конфликт не закончился, он не является замороженным, он продолжается в течение четырех лет и продолжается каждый день, каждую ночь", - добавил спецпредставитель США.

Также он отметил, что в среднем каждые три дня на Донбассе погибает один украинский боец.

Как известно, резня в Сребренице произошла в 1995 году, в результате этого военного преступления были убиты около 8000 боснийских мусульман.

О Захарченко

Убийство главаря “ДНР” Александра Захарченко существенно не изменило ситуации на оккупированной территории Донецкой области, заявил Волкер.

"Поскольку Россия контролирует эту территорию, то независимо от его (Захарченко) убийства, нет никаких изменений в ситуации. Они контролируют военные силы, продолжают давление на Украину и продолжают горячую фазу конфликта", - заявил Волкер.

Он добавил, что Россия настаивает на прямых переговорах с "народными республиками" "Л/ДНР" на Донбассе, но это невозможно.

"РФ настаивает, чтобы это (миротворческая миссия под эгидой ООН) было ограничено - только для того, чтобы защищать наблюдателей ОБСЕ, а не для того, чтобы была гарантирована безопасность в регионе. При этом РФ настаивает, чтобы велись переговоры непосредственно с так называемыми "народными республиками", а не с самой Россией ... Невозможно сделать всего", - отметил Волкер.

Он отметил, что Россия "продолжает настаивать на выполнении Украиной политических условий Минского процесса".

При этом, по словам Волкера, единственное место, где страдает русскоязычное население Украины - это территория Донбасса, где Россия осуществляет агрессию.

"Единственное место, где русскоязычное население Украины страдает, - это там, где вмешалась Россия, там, где РФ осуществила оккупацию ... Если РФ хочет улучшить жизнь русскоязычного населения на Донбассе, она должна вывести свои войска", - заявил спецпредставитель США.

О России

Россия должна согласиться стать хорошим и мирным соседом для Украины, Грузии и Молдовы, считает Волкер.

Комментируя вопрос о шансах деэскалации конфликта на Донбассе и возможностях его решения, Волкер заявил: "Это искусственный конфликт, созданный и спровоцированный Россией".

"(Ситуация на оккупированном Донбассе) - это военные формирования под руководством России, с двумя политическими структурами, созданными Россией, ("Л/ДНР"), которые призваны изменить политический пасьянс Украины ... ", - заявил Волкер.

"... Мы застряли в Минском процессе, где с одной стороны говорим о шагах, которые должна осуществить Украина (спецстатус для Донбасса, амнистия, выборы) .... Но физически эти шаги осуществить невозможно, пока там не будет установлен определенный уровень безопасности. Не могут проводиться выборы, когда это - оккупированная территория", - подчеркнул Волкер.

Он добавил, что нет признаков того, что Россия восприняла серьезно предложение провести "легитимные выборы на Донбассе, что позволит выйти из гуманитарного кризиса" при условии введения миротворческого контингента ООН, который заменит российские силы в ОРДЛО.

"Но ... мы готовы к переговорам, однако Россия должна принимать в них участие. Нам нужно, чтобы Россия признала, что будет мирно жить со своими соседями, уважая их границы и соблюдая Хельсинские принципы", - заявил Волкер.

Он подчеркнул, что не России "решать будущее своих соседей - Украины, Грузии, Молдовы, или еще кого-либо".

"Мы считаем, что только Украина должна решать свое будущее, выбирать союзников, направление своего движения ... То же касается и Грузии, и Молдовы, и других стран. А Россия должна согласиться стать хорошим мирным соседом для Украины, Грузии и Молдовы", - добавил Волкер, говоря о безопасности стран, которые, как Украина, "не члены НАТО, и не друзья России".

Советы властям

Украинское правительство делает недостаточно для соотечественников, живущих на контролируемых группировками "ДНР" и "ЛНР" территориях, заявил Волкер.

Он также утверждает, что у украинских властей нет плана реинтеграции территорий после завершения вооруженного конфликта.

По его словам, предварительные идеи по реинтеграции "не имеют мощной политической поддержки, и мало признаков, что это было бы приоритетом для украинского правительства".

"Это позорно, так как эти люди прошли многое. Это заставляет их быть очень недовольными правительством Украины", – отметил американский дипломат.

Он отметил, что Киев должен сотрудничать с Красным Крестом, чтобы помочь получать государственные пенсии людям старшего возраста и людям с ограниченными возможностями для передвижения.

Он также добавил, что Украине стоит напоминать людям, оставшимся на оккупированной части Донбасса, что "правительство считает их гражданами страны".

"Украине, возможно, необходимо подумать над тем, чтобы добавить сотрудников на пропускных пунктах, найти новые пути для доступа к пенсиям для наиболее уязвимого населения. Люди на Донбассе должны знать, что правительство Украины считает, что они (жители оккупированных территорий) являются гражданами страны", - отметил Волкер.

Кроме того, Волкер рекомендует украинской власти продлить действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Он напомнил, что ключевые санкции в отношении России, действующие в Европейском союзе, привязаны к выполнению Минских договоренностей, в которых среди прочего говорится о необходимости сохранения особого статуса неподконтрольной части Донбасса.

Спецпредставитель Госдепа подчеркнул, что именно Россия постоянно нарушает ключевые требования Минских соглашений, но в то же время призвал Украину не допускать претензий в свою сторону.

"Вы знаете, что в Европейском союзе есть много голосов за то, чтобы снять санкции, даже если Россия не сделает ни шагу. Непродлении закона об особом статусе Донбасса даст аргументы тем, кто продвигает идею снятия санкций", - заявил он.

Срок действия нормы об особом статусе ОРДЛО истекает в октябре 2018 года.