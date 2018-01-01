Приметы на Новый год-2018: что нельзя делать и как привлечь удачу

Источник: Українські новини

Новый год – праздник, в который всем хочется верить в сказку. Встречая Новый год, люди строят планы, питают самые лучшие надежды и верят, что все обязательно сбудется. До наших дней дошло много разных примет и суеверий, в которые верили еще наши предки.

Всех волнует материальное благополучие, поэтому, чтобы весь следующий год не расплачиваться, не стоит в этот день отдавать свои долги. Также нежелательно встречать Новый год с пустыми карманами, иначе как гласят народные приметы, можно провести весь следующий год в нужде.

По поверьям, люди становятся уязвимыми для нечисти и злых духов в Новый год. Чтобы отогнать нечистые силы, устраивали шумные праздники. Верили, что если в этот день кто-то чихает, то будет счастливым весь год. Сейчас отгонять злых духов несложно, ведь у всех уже вошло в привычку праздновать Новый год очень шумно: со звоном бокалов, петардами и громкой музыкой.

Конечно же, стоит упомянуть и самую популярную примету, которая звучит так: "Как Новый год встретишь, так его и проведешь". Наверное, с этой приметой можно связать и все остальные, касающиеся материального достатка, благополучия в целом.

Также в первый день Нового года нежелательно выполнять тяжелую работу, иначе весь год не видать потом отдыха.

А чтобы создать себе новогоднее настроение, стоит вспомнить примету "В новогоднюю ночь с обновкой – целый год ходить в обновках". В Новый год нужно дарить подарки не только близким, но и самим себе. Маленьким презентом можно похвалить себя за проделанную работу в прошлом году и поощрить свои деяния в следующем. Обновка может быть незначительной, но должна обязательно радовать и принести позитивные эмоции.

Кроме того, есть приметы, касающиеся новогоднего стола: "На новогоднем столе должны быть в изобилии еда и напитки, тогда и весь год в семье будет достаток", "Каравай и соль на новогоднем столе — к благополучию".

Сложно представить Новый год без мандаринов, о которых тоже существует одна забавная примета. Согласно поверью, за минуту перед боем курантов надо взять мандарин и очистить его от кожуры, после чего положить под елку. Считается, что если успеть, год будет очень счастливым.