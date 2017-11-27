27.11.2017
Принц Гарри и Меган Маркл объявили о помолвке, свадьба состоится весной 2018 года
Источник: 112.ua
Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл объявили о помолвке, они поженятся весной 2018 года. Официальное сообщение о помолвке обнародовала пресс-служба королевской семьи.
"Принц Уэльский объявил о помолвке принца Гарри и Меган Маркл. Гарри проинформировал королеву и близких членов семьи о своем решении. Свадьба состоится весной 2018 года, подробности будут объявлены позже", — говорится в заявлении Кларенс-хауса.
О помолвке с Меган Маркл принц Гарри уведомил королеву Елизавету II и "других близких членов королевской семьи". Принц, как подчеркивается, также заручился согласием и получил благословение на брак от родителей Маркл.
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