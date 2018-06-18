Приватбанк стал частным

Источник: Корреспондент.net

Приватбанк перерегистрируется из публичного в частное акционерное общество. Об этом в понедельник, 18 июня сообщает пресс-служба Приватбанка.

"Реорганизация формы акционерного общества и наименования банка связана с изменениями в законодательстве Украины, которое с начала 2018 года вводит дополнительные требования для публичных акционерных обществ, которым до последнего времени был Приватбанк", – сообщили в Приватбанке.

Там также отметили, что форма организации банка как частного акционерного общества наиболее соответствует его статусу банка со стопроцентной госсобственностью.

При этом Приватбанк меняет свое официальное наименование с ПАО КБ Приватбанк на АО КБ Приватбанк.