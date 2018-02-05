Приватизация в Украине: власти назвали банк, который пустят с молотка одним из первых

Источник: Апостроф

Государственный "Укргазбанк" может войти в число первых финучреждений, которые будут приватизированы в обозримом будущем.

Об этом в интервью рассказал первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефьодов.

"Кроме ПриватБанка, у государства есть много других банков, которые достались в ходе национализации и с которыми можно работать. Один из первых, который может пойти на приватизацию – "Укргазбанк", – сказал Нефьодов.

Он также отметил, что продажа банка является не единственным сценарием, который рассматривает руководство государства. Среди других вариантов – привлечение к управлению банком иностранного инвестора.

"Я знаю, что интерес потенциальных инвесторов к нему есть", – подчеркнул первый замминистра.