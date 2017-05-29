Признание лица безвестно отсутствующим или умершим

Источник: Отдел судебной работы и международного сотрудничества Главного территориального управления юстиции в Донецкой области

Нашу жизнь невозможно предсказать, особенно в период проведения на территории Донецкой и Луганской областей антитеррористической операции, и поэтому случаются ситуации, когда люди пропадают без вести, по разным на то причинам. Длительное отсутствие физического лица в месте его обитания может иметь ряд негативных последствий как для других лиц (родственников), так и для имущества самого физического лица.

Попробуем выяснить, что нужно делать, куда обращаться чтобы признать лицо безвестно отсутствующим или объявить умершим.

Следует отметить, что признание лица безвестно отсутствующим или умершим возможно только на основании решения суда.

Для признания лица безвестно отсутствующим должны быть определенные условия:

1) отсутствие в течение одного года в месте постоянного жительства физического лица;

2) отсутствие сведений в месте такого проживания о физическом лице в течение года;

3) невозможность установления места пребывания физического лица.

Объявление лица умершим возможно, если в месте его постоянного жительства нет сведений о месте его пребывания в течение трех лет. Если лицо пропало при обстоятельствах, угрожавших ему смертью или есть основания предполагать его гибель от определенного несчастного случая, - в течение шести месяцев. В случае, когда лицо исчезла во время военных действий оно может быть объявлено умершим не ранее, чем через два года со дня окончания военных действий.

Для признания физического лица безвестно отсутствующим или объявления его умершим, необходимо подать письменное заявление в суд на выбор: по месту жительства заявителя; по последнему известному месту жительства (пребывания) лица, местопребывание которого неизвестно; по местонахождению его имущества.

В заявлении должно быть указано:

1) для какой цели необходимо заявителю признать физическое лицо безвестно отсутствующим или объявить его умершим;

2) обстоятельства, подтверждающие безвестное отсутствие физического лица, или обстоятельства, угрожавшие смертью физическому лицу;

3) обстоятельства, дающие основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая.

Суд рассматривает дело с участием заявителя, свидетелей, указанных в заявлении, и лиц, которых сам суд признает необходимым допросить, и принимает решение о признании лица безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим.

На основании решения суда об объявлении гражданина умершим органы регистрации актов гражданского состояния выдают его родственникам свидетельство о смерти. Днем смерти гражданина, объявленного решением суда умершим, считается день вступления в законную силу этого решения. Если лицо пропало без вести при обстоятельствах, угрожавших ему смертью (есть основания предположить его гибель от определенного несчастного случая или в связи с военными действиями), может быть объявлено умершим со дня его возможной смерти.

Наследники лица, объявленного умершим, не имеют права отчуждать в течение пяти лет недвижимое имущество, перешедшее к ним в связи с открытием наследства. Нотариус, который выдал наследнику свидетельство о праве на наследство на недвижимое имущество, накладывает на него запрет отчуждения.