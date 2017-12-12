12.12.2017
Про новий держбюджет
Источник: Центр общественного мониторинга и контроля
7 грудня Верховна Рада ухвалила держбюджет на 2018 рік. Дохідна частина бюджету передбачена на рівні 913,6 млрд грн. А на видатки планується витратити 988,6 млрд грн.
Наступного року заплановано також зростання доходів місцевих громад – до 253,1 млрд грн (у 2017 р. – 208 млрд грн). Сума державної субвенції місцевим бюджетам складе 308,4 млрд грн. Як зміняться місцеві бюджети у порівнянні з минулим роком, дивіться у інфографіці.
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