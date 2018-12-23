Пробки на западной границе - до 38 часов ожидания

Источник: Корреспондент.net

В связи с предрождественским периодом на въезде в Украину из Польши образовались огромные очереди, сообщила пресс-секретарь Бещадского отделения Пограничной службы Польши Эльжбета Пикор, очереди в этот период образуются ежегодно, а в этом году праздники еще и совпали с выходными, пишет "Польское радио".

"На четырех пограничных переходах с Украиной Подкарпатского воеводства усиливается предрождественское движение. В течение минувшей ночи пограничники обслужили 54 тысячи путешественников", - сказала Пикор.

16 часов должны ждать те, кто передвигаются легковыми автомобилями через переход Корчева - Краковец, на КПП Медика - Шегини – 8 часов.