23.12.2018
Пробки на западной границе - до 38 часов ожидания
Источник: Корреспондент.net
В связи с предрождественским периодом на въезде в Украину из Польши образовались огромные очереди, сообщила пресс-секретарь Бещадского отделения Пограничной службы Польши Эльжбета Пикор, очереди в этот период образуются ежегодно, а в этом году праздники еще и совпали с выходными, пишет "Польское радио".
"На четырех пограничных переходах с Украиной Подкарпатского воеводства усиливается предрождественское движение. В течение минувшей ночи пограничники обслужили 54 тысячи путешественников", - сказала Пикор.
16 часов должны ждать те, кто передвигаются легковыми автомобилями через переход Корчева - Краковец, на КПП Медика - Шегини – 8 часов.
В воскресенье количество автомобилей в очереди уменьшилось, однако на пересечение границы грузовики ожидают от 27 до 38 часов. Пикор говорит, что на контрольно-пропускных пунктах задействованы все полосы движения.
На пограничных переходах Люблинского воеводства на пункте пропуска Гребенное – Рава-Русская грузовики на въезд в Украину ждут более 20 часов, в очереди всего 200 автомобилей. Кроме того, 400 легковушек стоят в 7-часовой пробке.
Аналогичная ситуация наблюдается на КПП Долгобычев-Угринов. Водители там ждут по 8 часов. Несколько лучшая ситуация на переходе Зосин-Устилуг, где на обслуживание необходимо ждать примерно 3 часа.
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