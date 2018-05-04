Пробы из сирийской Думы доставлены в лабораторию ОЗХО

Позднее взятые пробы будут разделены и отправлены в аккредитованные лаборатории ОЗХО. Анализ образцов займет не менее трех недель, отметили представители организации. При этом миссия ОЗХО, которая занимается расследованием предполагаемой химической атаки, продолжит свою работу по сбору информации.

По данным гуманитарных организаций, в ночь на 7 апреля вертолет сбросил бочковую бомбу с химикатами над сирийским городом Дума. Большинство пострадавших мирных жителей - женщины и дети, отмечают активисты. По информации Всемирной организации здравоохранения, погибли не менее 70 и обратились в больницы более 500 человек. В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция в ответ на сообщения о предполагаемой химатаке нанесли удары по объектам в Сирии, связанным с химическим оружием.