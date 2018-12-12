12.12.2018
Продану нашли электронный браслет - СМИ
Источник: Корреспондент.net
Для экс-руководителя Государственной фискальной службы Мирослава Продана все-таки нашли электронный браслет. Об этом в среду, 12 декабря, сообщает Telegram-канал The Newsroom.
Отмечается, что на данный момент на Продана надели электронное устройство слежения.
Таким образом, решение суда выполнено в полном объеме.
Ранее суд отпустил Мирослава Продана на поруки, однако обязал прибывать по каждому требованию, сообщать о смене работы или места пребывания, сдать на хранение свой паспорт и паспорт для выезда за границу, носить электронное средство контроля.
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