Продолжается набор в полицию Мариуполя

Источник: Центральный отдел полиции Донецкой области

Приглашаются кандидаты в Центральный отдел полиции (Мариуполь) на должности участковых офицеров полиции сектора превенции, помощник участкового офицера полиции и помощник оперуполномоченного отдела криминальной полиции.

Кандидатам на должности полицейских необходимо пройти 5 этапов конкурсного отбора.

Этап первый - тестирование, во время которого кандидат проходит электронный тест для оценки уровня профессиональных знаний, логического и аналитического мышления.

Второй этап - военно-врачебная комиссия, которая проводится с целью установления пригодности каждого кандидата к службе в Нацполиции по состоянию физического и психического здоровья.

Третий этап - тестирование уровня физических способностей.

Четвертый этап - интервью, где представители сектора отбора, психологи и руководитель подразделения, в котором лицо изъявило желание служить в процессе открытого общения определяют психологический портрет и уровень сознания конкурсанта проходить службу на той или иной должности.

Пятый этап - собеседование с полицейским комиссией. В ее состав входят представители общественности, выбраны областным советом из числа лиц, имеющих безупречную репутацию, высокие профессиональные качества и общественный авторитет, представитель определенный Министром внутренних дел Украины - не из числа полицейских и один представитель от руководителя полиции Донецкой области.

После прохождения всех этапов кандидат назначается на должность и проходит четырехмесячный курсы первоначальной подготовки.

Желающие присоединиться к рядам Нацполиции могут обратиться в отделение полиции по месту жительства.

Более подробную информацию об открытых вакансиях и условиях прохождения конкурса можно получить на сайте nabir.np.gov.ua.